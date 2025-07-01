Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що Росія дійсно витратила колосальні ресурси на повномасштабну війну проти України. Навряд чи вони зможуть зробити найближчими роками щось схоже проти країн НАТО. Тут може бути інший сценарій.

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Що може зробити Росія

Як наголосив Ступак, Росія цілком може піти на гібридні операції. Це можуть бути ті ж самі зелені чоловічки та невелика територія тої ж Естонії.

В чому вони спеціалісти? Оці гібридні операції. Гіркін, Стрєлков, Безлер. Невеликі групи, які можуть проникнути на територію країн Балтії. Те ж місто Нарва. От захоплять відділок поліції, візьмуть зброю, проголосять "республіку". На це багато людей не треба. 100-200 людей,

– зазначив Ступак.

У такий спосіб Росія може спробувати "відрізати" частину території однієї з країн НАТО. Якщо Альянс не відреагує, то це серйозно вдарить по іміджу цієї структури.

Якщо ж Росія піде на такий сценарій, то Україні обов'язково потрібно допомогти союзникам. Зрозуміло, що навряд чи вдасться перекинути туди сухопутні підрозділи. Але цілком можна було б провести щось на кшталт операції "Павутина" проти балтійського флоту Росії.

Попри це, якщо Росія відкриє другий фронт вже проти НАТО, то це лише наблизить її поразку.

Додамо, генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр наголосив, що країни НАТО мають усвідомлювати загрози з боку Росії. Вона може напасти на Альянс у найближчі 4 роки.