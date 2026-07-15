Не наземная операция: военный рассказал, как и когда Россия может начать войну против стран НАТО

В газете The Telegraph сообщили, что США предупредили Варшаву о том, что Россия рассматривает вариант вооруженной провокации против Польши в ближайшие месяцы, чтобы проверить решимость НАТО. Однако в зоне риска находятся еще несколько стран.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец, отметив, что цена этого в человеческих жизнях Владимира Путина совершенно не волнует. Отчеты западных спецслужб сообщают, что это вполне реальный сценарий на 2027–2028 годы.

Россия может начать войну против стран НАТО

Сегодня Вооруженные Силы Польши – самые многочисленные среди всех континентальных вооруженных сил НАТО в Европе (около 220 тысяч). Поляки сейчас серьезно рассматривают возможность возвращения всеобщего призыва, ведь понимают последствия того, что может произойти.

Кроме того, страна активно перевооружается – поляки производят большую линейку собственных БТР, стрелкового оружия, активно работают над созданием собственных укрепленных районов, беспилотной составляющей, развивают территориальную оборону.

Березовец рассказал, как и когда Россия может напасть на Альянс: смотрите видео

По словам подполковника ВСУ, для поляков это не вопрос "если", а вопрос "когда". Они понимают, что провокация со стороны россиян неизбежна, и здесь ключевой вопрос: как будет реагировать Альянс, как быстро поступит помощь.

Такая возможность существует не только в случае с Польшей, но и со странами Балтии. В первую очередь в опасности находятся государства с большим количеством русскоязычного населения – Латвия и Эстония. Литва находится в относительно лучшей ситуации, поскольку там более многочисленные Вооруженные силы и меньше этнических русских. А вот эти страны находятся в зоне риска, подобные гибридные сценарии россияне будут разрабатывать,

– подчеркнул он.

Березовец пояснил, почему оккупантам не нужно вводить танковую армию на территорию, например, Латвии. России будет достаточно, если в страну НАТО залетит и упадет российский вертолет, а российская пропаганда сообщит, будто бы Россия не доверяет местным властям и вынуждена "направлять спасателей". А на самом деле это будут российские спецназовцы, которые проникнут в приграничную зону на 20–30 километров.

Также оккупанты могут разработать другой сценарий – восстановить сбитый украинский дрон и запустить его в воздушное пространство стран НАТО, чтобы обвинить Украину и провести операцию ограниченным контингентом.

Для страны-агрессора, по мнению подполковника ВСУ, этого будет достаточно, чтобы впоследствии выдвигать условия прекращения помощи Украине. Нападение на страны НАТО выгодно россиянам, потому что тогда Альянс будет вынужден усиливать собственные силы и меньше поддерживать нашу страну.

Добавим, что недавно в Швеции высказали предположение, что Россия в ближайшем будущем может совершить атаку на одну из стран НАТО. Это может быть в виде ограниченной военной операции или другого силового сценария, который позволил бы Москве оценить реакцию стран Альянса.