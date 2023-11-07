В 2023 году – это принципиально другая война, – Данилов назвал 7 важных уроков

Алексей Данилов заявил, что развязанная против Украины полномасштабная агрессия России запустила процесс глобальной трансформации. Мир столкнулся с войной принципиально нового типа – причудливым гибридом окопных тактик и сетевых технологий, умноженных на бешеную динамику перемен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов написал статью в своей авторской колонке для "Украинской правды". Она посвящена российско-украинской войне.

Читайте также Россия накапливает вооружение, – Данилов рассказал, какой будет зима

Какие особенности этой войны

Данилов отметил, что украинцы сейчас вынуждены жить в условиях неопределенности и непредсказуемости. Ведь сегодня не работают никакие прогнозы насчет хода войны России против Украины, результативности антироссийских санкций и эффективности международных механизмов безопасности.

Война в 2023 году – это принципиально иная война, чем в 2022 году. Украина в этом году – это совсем другая страна, чем в прошлом году. Силы обороны Украины сейчас и вчера – это качественно другая армия. Скорость перемен имеет значение, выигрывает тот, кто смелее, креативнее и инновационнее,

– пишет секретарь СНБО.

По его словам, на поле боя проходят соревнования воли и технологий. ВСУ за почти 2 года полномасштабной войны прошли путь, который в других случаях занимает не одно поколение. Наши защитники пишут новые боевые уставы и закладывают теории и практику ведения войн нового типа. Также они формируют важнейшие уроки.

Какие уроки назвал Данилов

Как пояснил секретарь СНБО, первый урок заключается в том, что воля является основой для борьбы. Он назвал уверенность в победе и ценности свободы абсолютным императивом. Второй урок касается оружия. По словам Данилова, формула устойчивого мира – это формула современного оружия, опирающегося на мощь отечественного ВПК. С началом войны Украина не только сохранила производственные мощности – она с каждым месяцем только наращивает количество и номенклатуру оружия, а дальше эти результаты будут больше.

Данилов заявил, что третий урок заключается в том, что фундамент государства основывается на технологиях и науке. В качестве примера он привел самую высокую квалификацию наших IT-специалистов, что помогает каждый день ВСУ нивелировать преимущество российских окупантов в количестве украинским качеством. Чиновник также отметил, что инженеры и конструкторы БПЛА создали новый род войск. Четвертый урок касается украинской военной науки. Обретенные тяжелой кровью наших воинов знания позволяют создать уже сегодня уникальную украинскую военную школу и проводить обучение по "украинскому стандарту".

Урок пятый. "Анти Будапешт". Никаких размытых гарантий безопасности только ратифицированные на парламентском уровне соглашения с четким алгоритмом действий и утвержденной номенклатурой военной помощи. Процесс подготовки к заключению двусторонних сделок безопасности Украина уже начала,

– пишет Данилов.

Шестой урок состоит в том, что мобилизация опирается на подготовленные резервы, а также на четкую систему учета. По словам чиновника, на сегодняшний день Украина как государство знает о каждом своем военнообязанном больше, чем когда-либо. А седьмой урок – это жесткий прагматизм в отстаивании национальных интересов Украины, а также уважение интересов союзников нашего государства.

Другие заявления Данилова