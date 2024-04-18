Есть целый план: Буданов ответил, будут ли новые удары по России

Западные журналисты в очередной раз взяли интервью у главы ГУР Буданова. Он рассказал, планирует ли Украина наносить новые удары по тылу россиян.

Недавно британские разведчики оценили, насколько Россия может защитить свои заводы от дроновых атак со стороны Украины. И сделали неутешительный вывод: оккупанты разрываются между тем, чтобы защитить фронт и тыл.

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У Буданова есть план, как победить Москву

Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность, критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты,

– объяснил разведчик.

А еще в противодействии оккупантам помогут вылазки в тыл российских добровольцев. Также усилят удары беспилотниками.

Что это даст

Кирилл Буданов надеется, что украинские атаки на территории России будут продолжаться. Идея в том, чтобы показать бессилие Путина, мол, он не может защитить население от проникновения войны в Россию.

Глава ГУР объяснил: когда человек живет в Санкт-Петербурге и видит войну только по телевизору, он будет поддерживать боевые действия. Но когда какой-то объект атакуют возле вашего дома, вы начнете нервничать – как минимум.

По словам Буданова, когда россияне в Белгороде сбивали дроны из С-300, то больше вреда было именно от зенитных ракет, чем от БПЛА. И атаки значительно повлияли на гражданских.

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