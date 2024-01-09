Контрнаступление не равно победе: чем 2024 год будет стратегически отличаться от 2023 года

Почти два года Россия ведет полномасштабную войну против Украины. А украинские Силы обороны продолжают мужественно противостоять российским захватчикам, ежедневно отражая их атаки по всем направлениям.

Прошлый год – год борьбы и в 2024 году будут важные моменты на поле боя, которые можно трактовать как успех. Об этом 24 Каналу подчеркнул политолог Игорь Рейтерович.

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Перспективы Украины

Украина продолжает борьбу с российскими оккупантами на всех участках фронта. Враг не сокращает силы и не отступает от своих планов вернуть утраченные позиции на Юге и Востоке и продвинуться дальше. Украинские защитники совершают колоссальную работу, сдерживая российское нашествие.

"Было ошибкой в определенной степени, например, в 2023 году то, что по большому счету какие-то успехи на поле боя в нашем воображении и воображении многих западных СМИ начали сводиться исключительно к количеству квадратных километров, которые мы вернули и на которых мы могли поставить украинский флаг. Это, безусловно, очень важный аспект, но есть другие моменты", – отметил политолог.

К примеру, он привел ситуацию с Черным морем, где Украина имеет большую стратегическую победу над Россией. В частности, работа зернового коридора.

"Российский флот сидит, как мышь под веником, боится куда-то вылезть, а Украина контролирует по большому счету всю акваторию. Косвенным образом, у нас такая стратегия косвенных действий. Это большой действительно успех, перспективы и последствия которого мы как раз в 2024 будем видеть. Поэтому я думаю, что в этом году будут разные интересные моменты, и их мы сможем безусловно трактовать как успех", – пояснил Рейтерович.

За два года полномасштабной борьбы украинские защитники показали блестящие операции, в частности, на Харьковском направлении и Херсонском. Но и россияне смогли быстро построить оборонительные рубежи и собрать как живую силу, так и технику.

Для Украины был и остается важным вопросом своевременного получения оружия от западных партнеров. Так, наша страна ожидает истребители F-16, которые могут помочь иметь преимущество в небе.

"Я думаю, что 2024 год будет спокойнее с точки зрения возможно каких-либо победных реляций или заявлений, но вот в стратегическом плане и действительно установлении этого контроля, создания такой ситуации, когда мы сможем диктовать реально свои условия – здесь есть все перспективы, будем надеяться, что их можно будет реализовывать", – добавил он.

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