Агрессию может остановить одно решение, направленное на Россию, – Закаев

Войну России против Украины можно остановить, если страна-агрессор почувствует ее на своей территории. Каждый русский должен увидеть, что война происходит не где-то далеко, а продолжается буквально на пороге их дома.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев. Он объяснил определенные процессы, происходящие в России.

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Что остановит Россию

Начался 640-й день полномасштабной борьбы Украины против российского агрессора. Украинские защитники ценой своей жизни отвоевывают оккупированные территории и защищают гражданское население.

Украинский народ не устанет защищать свое право на жизнь и будущее. Поэтому, чтобы ускорить крах России и чтобы прекратить войну, нужно активизировать военные действия на территории самого агрессора. Это должно охладить их пыль. Они (русские – 24 Канал) должны понять, что война идет не где-то там в Украине, а война идет у них дома,

– сказал Закаев.

По его словам, сейчас в России если и выходят на какие-то протесты, то это в основном нытье о плохой подготовке и обеспечении. Но отнюдь не осознание, что россияне совершают массовые убийства на территории другого государства. Впрочем, "ветер обладает свойством меняться".

"Помимо тех 200-х, которые они получают, каждую ночь россияне должны ложиться спать и думать: прилетит ли что-нибудь или нет. Как только они будут доведены до такого состояния, активно могут выступить против войны. Она имеет свойство менять направление и расширяться. Не всегда ветер дует в сторону обороняющихся. Он может дуть в сторону нападающих и этот пожар может перекинуться дальше", – отметил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия.

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