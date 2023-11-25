Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв. Він пояснив певні процеси, які відбуваються в Росії.

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Що зупинить Росію

Розпочався 640 день повномасштабної боротьби України проти російського агресора. Українські захисники ціною власного життя відвойовують окуповані території та захищають цивільне населення.

Український народ не втомиться захищати своє право на життя і майбутнє. Тому щоб прискорити крах Росії і щоб припинити війну, треба активізувати воєнні дії на території самого агресора. Це має охолодити їхній пил. Вони (росіяни – 24 Канал) мають зрозуміти, що війна йде не десь там в Україні, а війна йде у них вдома,

– сказав Закаєв.

За його словами, наразі в Росії якщо й виходять на якісь протести, то це здебільшого ниття про погану підготовку і забезпечення. Але аж ніяк не усвідомлення, що росіяни здійснюють масові вбивства на території іншої держави. Утім, "вітер має властивість змінюватися".

"Крім тих 200-х, які вони отримують, кожну ніч росіяни мають лягати спати і думати: чи прилетить щось чи ні. Як тільки вони будуть доведені до такого стану, то активно можуть виступити проти війни. Вона має властивість змінювати напрямок і розширюватися. Не завжди вітер дме у бік тих, хто обороняється. Він може подути в бік тих, хто нападає і ця пожежа може перекинутися далі", – відзначив прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія.

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