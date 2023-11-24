Українські захисники зможуть не тільки стримувати ворога, але й звільняти наші території з-під окупації. Це 24 Каналу зазначив майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов.
Дивіться також Росіяни контрнаступають на Півдні й під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта фронту
"Думаю, окупанти не залишать планів забирати ініціативу на передньому краї, захоплювати ще більше позицій. Але ЗСУ готові до зими. Ми готові не тільки чинити опір, але й продовжувати знищувати ворога та робити все, щоб звільнити нашу землю у межах кордону 1991 року", – підкреслив він.
Кудряшов про бойові дії взимку: дивіться відео
ЗСУ готові воювати взимку: останні новини
- Міністр оборони США Ллойд Остін 20 листопада під час візиту до Києва заявив, що українські військові готові протистояти російським загарбникам взимку. Глава Пентагону зауважив, що цьому посприяє оголошений раніше останній пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Відомо, що до нього входить зимове спорядження. За його словами, у ЗСУ є всі необхідні засоби, щоб досягти успіху в боях взимку.
- Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що з настанням зими характер бойових дій в Україні може змінитися, однак ЗСУ прагнуть продовжувати контрнаступ. Одне з головних завдань українських бійців на зиму – перерізати логістичні шляхи російських військових, щоб залишити окупантів у холоді та голоді, що в результаті має знизити мотивацію противника.
- Зауважимо, що Росія два місяці утримується від застосування проти України крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555. У Міноборони Великої Британії повідомили, що росіяни формують бойовий простір, щоб атакувати енергоінфраструктуру України взимку.