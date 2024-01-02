Настроения россиян во многом будет определять ситуация на фронте. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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"Настроения российского народа будет определять ситуация на фронте. А ситуация на фронте будет определяться масштабами современного технологического оружия, которое будут предоставлять США для Украины", – сказал он.

Уничтожение крымской группировки

Андрей Пионтковский отметил, что удары по военным объектам на территории России оказывают огромное психологическое влияние на россиян. Кроме того, временно оккупированный Крым с военной точки зрения очень уязвим. Даже Черноморский флот убегает оттуда.

Достаточное количество самолетов, дальнобойных ракет уничтожат крымскую группировку. Удар по Крымскому мосту – это психологический и политический удар, в том числе, и по осознанию российского народа,

– подчеркнул публицист.

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