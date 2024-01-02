Настрої росіян великою мірою буде визначати ситуація на фронті. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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"Настрої російського народу буде визначати ситуація на фронті. А ситуація на фронті буде визначатись масштабами сучасної технологічної зброї, яку будуть надавати США для України", – сказав він.

Знищення кримського угрупування

Андрій Піонтковський зазначив, що удари по військових об'єктах на території Росії мають величезний психологічний вплив на росіян. Крім того, тимчасово окупований Крим з військової точки зору дуже вразливий. Навіть Чорноморський флот втікає звідти.

Достатня кількість літаків, далекобійних ракет знищать кримське угрупування. Удар по Кримському мосту – це психологічний та політичний удар, зокрема, і по усвідомленню російського народу,

– підкреслив публіцист.

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