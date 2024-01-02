Настрої росіян великою мірою буде визначати ситуація на фронті. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
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"Настрої російського народу буде визначати ситуація на фронті. А ситуація на фронті буде визначатись масштабами сучасної технологічної зброї, яку будуть надавати США для України", – сказав він.
Знищення кримського угрупування
Андрій Піонтковський зазначив, що удари по військових об'єктах на території Росії мають величезний психологічний вплив на росіян. Крім того, тимчасово окупований Крим з військової точки зору дуже вразливий. Навіть Чорноморський флот втікає звідти.
Достатня кількість літаків, далекобійних ракет знищать кримське угрупування. Удар по Кримському мосту – це психологічний та політичний удар, зокрема, і по усвідомленню російського народу,
– підкреслив публіцист.
Знищення ВДК "Новочеркаськ": головне
- Вночі 26 грудня у тимчасово окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи, які супроводжувалися пожежею та детонацією. Згодом стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ вразили крилатими ракетами великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перебував там у порту.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що від корабля окупантів залишився каркас. Був серйозний вибух, потужна пожежа. Відомо, що їздило багато карет швидкої допомоги.
- Росіяни підтвердили загибель 74 моряків, які перебували на ВДК "Новочеркаськ" під час атаки Повітряних сил ЗСУ на Феодосію. Однак згодом окупанти почали оперативно видаляти цю інформацію з медіа.