Что ценное получит Россия из-за войны, несмотря на то, как она закончится

Россия несет в войне большие потери и убытки – личного состава, техники, вооружения. Понемногу ее экономика также ослабевает, а недовольство в обществе закипает. Однако несмотря на результат, с которым закончится война, российская армия может стать сильнее.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что Россия будет иметь по окончанию конфликта нечто, что не измеряется потерями. Это может стать ее преимуществом в будущем.

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Будут искать союзников

"Это опыт, который приобретут россияне в войне с Украиной. Если Россия останется такой, как есть и не перестанет существовать, как субъект, она будет пытаться изменить технологии, подход к войне", – отметил он.

Также они будут накапливать силы, восстанавливаться, искать союзников, договариваться с политическими сферами влияния, в частности, Китаем.

Если Россия и втянется в следующую войну, то уже не единолично. Это будет союз государств, имеющих общие амбиции. Россия же будет носителем ценного опыта,

– объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Именно поэтому Северная Корея посылает свои войска в Украину – чтобы они приобрели боевой опыт. Хотя и северокорейские солдаты станут "дровами" для решения военно-политических вопросов как России, так и Северной Кореи.

Путин таким образом пытается перекрыть недостаток в своих войсках, оттянуть всеобщую мобилизацию, создать серьезные проблемы Украине и продемонстрировать Китаю или Ирану слабость Запада, который успевает реагировать на современные агрессивные вызовы,

– отметил он.

Северная Корея надеется получить большое количество обученных, "обстрелянных" военных для того, чтобы превращать в нестабильный регион Южную Корею.

Сейчас Китай, по его мнению, делает определенные выводы за счет России и пытаться дестабилизировать ситуацию не только в Европе, но и в Азии. Поэтому опыт России ему пригодится.

Обратите внимание! Президент ПА НАТО Джерри Коннолли считает участие северокорейских военных в войне в Украине на стороне России демонстрирует ее "определенную слабость". По его словам, это свидетельствует о том, что российский потенциал исчерпывается.

Это абсолютно не успех

Россия также получает опыт в том, как выдерживать удар и проигрывать, ведь она уже потерпела поражение в тот момент, когда не заняла Украину, согласно собственным планам. Все, что сейчас делает Россия – пытается адаптировать войну под свои условия.

Сегодня мы наблюдаем, как украинцы отступают, а враг продвигается. Однако одна Курская операция нивелировала количество оккупированных Россией территорий в течение года. Если будет еще хотя бы одна такая же удачная операция ЗСУ, мы нивелируем успехи российской армии за два года,

– предположил Иван Тимочко.

Все, что сейчас происходит на фронте для россиян, по его словам, абсолютно не успех. Пока россияне продвигаются черепашьим ходом и ни одного оперативного пространства не занимают, чтобы превратить его в стратегическое для наступления, – это все не дает никаких результатов. Хотя в то же время это один из тех опытов, которые они тоже приобретают на поле боя.