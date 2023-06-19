Дошло, что война проиграна: что может скоро начаться в России
Россияне уже осознают, что война проиграна. Причем поражение они потерпели не сейчас, а еще в самом начале полномасштабного вторжения, когда не смогли "взять Киев за три дня".
Последствия они очень четко ощущают на себе. И российские либералы, и z-патриоты сегодня все равно разочарованы в своем патроне. Они уже пытаются строить постпутинское пространство. Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из Казахстана Арман Шураев.
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Понятно, что по результатам их победной войны против Японии в России начались христианские бунты. Потом последовала революция 905 года, поп Гапон, потом гражданская война, "Февральская революция"... Все это закончилось кровавым месивом,
– подчеркнул Шураев.
Сегодня в России куча военных начальников, не подчиняющихся друг другу. У того же руководителя ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин имеет немало насильников и убийц, которые получили индульгенцию от Путина, а сейчас – вернулись в Россию.
"Эти 30 тысяч вагнеровцев для жителей России являются врагом хуже, чем в случае появления 30 тысяч военных ВСУ на территории страны", – подытожил общественный и политический деятель из Казахстана.
Шураев о предстоящем перевороте в России: смотрите видео
Какова ключевая цель Кремля
- Российские захватчики уже второй год разрушают инфраструктуру нашего государства и убивают мирных украинцев. Советник главы ОП Михаил Подоляк акцентировал, что такая "выжженная земля" – основной рычаг влияния Кремля.
- По его словам, Россия кроме АЭС и ГЭС использует также уничтожение социальной и критической инфраструктуры Украины как инструменты влияния на мировое сообщество.
- Подоляк объяснил: Россия сегодня признает, что проигрывает войну и покидает территорию Украины. Но им нужно оставить ее максимально разрушенной. Россияне хотят, чтобы мы ощущали последствия этой войны.