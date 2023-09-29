Каждый должен иметь дома пулемет, – Данилов о соседстве с Россией

Никто не сомневается в том, что Украина победит в войне, развязанной Россией. В то же время, поражение врага не означает, что мы сможем быть в абсолютной безопасности.

В интервью Натальи Мосейчук, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что нам нужно быть в постоянной готовности. Для этого, по его словам, каждый украинец должен иметь оружие в доме, передает 24 Канал.

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Нужно быть готовым к возвращению врага

Я сторонник того, что мы же Россию никуда не отодвинем от своих границ, и потому понимаем, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищаться,

– отметил Данилов.

Он добавил, что когда человек имеет оружие, то "совершенно другие ощущения". Да, нужно будет осторожно с нем обращаться. Должны быть введены определенные правила. В то же время наличие вооружение позволит чувствовать себя более защищенными.

Наталья Мосейчук спросила Данилова, означает ли это, что Украина будет жить по израильскому сценарию. Секретарь СНБО отметил, что это скорее означает, что нам нужно будет сохранять бдительность на постоянной основе. Ведь все мы прекрасно понимаем, что Россия может не оставить свои имперские планы.

Обратим внимание, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк накануне оценил сроки завершения войны. Сразу же оговоримся, что это только предположение, и оно не означает, что именно так все должно произойти.

Когда может закончиться война

По словам Михаила Подоляка, Украине необходимо больше разных видов качественного оружия. Это нужно, чтобы враг не имел возможности окапываться, не засыпал все минами и не успел расконсервировать все, что осталось в России с 30-х годов прошлого столетия.

Если мы будем учитывать эту математику, то тогда не будет никаких ни шести, ни семи лет, не будет никакого 2025-го года,

– подчеркнул советник главы ОП.

Заметим, что накануне Министр обороны России Сергей Шойгу выпалил очередное абсурдное заявление. Мол, до 2025 года страна-агрессор вроде бы сможет "достигнуть планов "СВО". Есть слухи, что соответствующий приказ отдал сам Владимир Путин.