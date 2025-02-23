Сложная ситуация – Гегсет о том, умышленно ли Россия напала на Украину

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже три года. Глава Пентагона высказался относительно начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Министр обороны США Пит Гегсет ответил, намеренно ли Россия напала на Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Вопрос без ответа

Гегсет фактически не ответил на вопрос журналистки однако, напала ли Россия на Украину без всякой на то причины.

Это сложная ситуация,

– заявил он.

Больше глава Пентагона никак не комментировал этого. До вопроса журналистки он говорил о важности того, чтобы украинский президент Владимир Зеленский сел за стол переговоров, ведь это "важно для будущего Украины".

Недавно несколько противоречивых заявлений относительно Украины сделал также и президент США Дональд Трамп. В частности, он обвинил Владимира Зеленского в нежелании проводить выборы, несмотря на якобы очень низкий рейтинг доверия среди общества.

Ранее президент Украины отказался подписывать соглашение о редкоземельных ископаемых, ведь оно не содержало никаких гарантий безопасности для нашего государства.