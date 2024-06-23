Оккупанты били "Калибрами" по Киеву: хронология 850 дня войны
В воскресенье, 23 июня, продолжается 850 день полномасштабной войны. Россияне давят на фронте и непрерывно обстреливают украинские города, украинцы же держат оборону и отражают атаки.
24 Канал собирает информацию, что происходит на фронте сегодня и какие заявления делают украинские и российские чиновники.
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Главные события 850 дня войны
Враг обстрелял Киев ракетами "Калибр". Дуда полетел в Китай, где будет говорить с Си об Украине. В Харькове раздавались взрывы. На тот момент тревога звучала уже 17 часов. В результате ракетного удара в Ивано-Франковске были повреждены:
Последствия удара по Ивано-Франковску
Враг обстрелял Киев ракетами "Калибр".
Дуда полетел в Китай, где будет говорить с Си об Украине.
В Харькове раздавались взрывы. На тот момент тревога звучала уже 17 часов.
В результате ракетного удара в Ивано-Франковске были повреждены: