Оккупанты били "Калибрами" по Киеву: хронология 850 дня войны

В воскресенье, 23 июня, продолжается 850 день полномасштабной войны. Россияне давят на фронте и непрерывно обстреливают украинские города, украинцы же держат оборону и отражают атаки.

24 Канал собирает информацию, что происходит на фронте сегодня и какие заявления делают украинские и российские чиновники.

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Главные события 850 дня войны