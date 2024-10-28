Очередная атака "Шахедами", продвижение врага возле Покровска: хронология 978 дня войны
Силы обороны уже 978 дней дают отпор врагу в полномасштабной войне. Оккупанты продолжают атаковать Украину, терроризировать мирное население и не оставляют усилий продвинуться вглубь наших территорий.
О последствиях российских атак, ситуацию на разных направлениях фронта, борьбу украинцев с государством-агрессором и главные события 28 октября – пишет 24 Канал.
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С начала полномасштабного вторжения произошло 144 боевых столкновения. Ожесточенные бои шли по всей линии фронта. В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении состоялось 4 вражеских штурма. На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов. Также враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино. На Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб. На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки. При поддержке авиации на Времовском направлении противник совершил 8 штурмов позиций ВСУ неподалеку Новоукраинки и Богоявленки. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб. На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ 3 раза. Получили жесткий отпор и понесли потери. Во время атаки 28 октября враг целенаправленно атаковал Киевскую область. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом. В нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла: Ночью Россия в очередной раз нанесла удары по Харькову. Под вражеской атакой оказались несколько районов города. Так, в Холодногорском районе оккупанты ударили по многоэтажке. Повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушено три квартиры. Известно о 7 пострадавших, среди которых 16-летняя девушка. Кроме того, вечером 27 октября враг также бил по Харькову. Так, ночью количество пострадавших возросло до 6 – трое раненых в Салтовском районе и трое в Шевченковском. В результате обстрелов этих районов разрушено одно хозяйственное сооружение и поврежден 21 частный дом и 4 авто. В ночь на 28 октября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вторую ночь подряд российская армия била по энергетической инфраструктуре Сумской области. Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед", Сейчас энергетики уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Что происходит на фронте
Россия атаковала "Шахедами" Киевскую область
Потери России в войне
Ночной террор Харькова
Россия снова ударила по энергетике Сумщины
– сообщили в ОВА.
С начала полномасштабного вторжения произошло 144 боевых столкновения. Ожесточенные бои шли по всей линии фронта.
В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении состоялось 4 вражеских штурма.
На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов.
Также враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.
На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.
На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.
При поддержке авиации на Времовском направлении противник совершил 8 штурмов позиций ВСУ неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ 3 раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.
Во время атаки 28 октября враг целенаправленно атаковал Киевскую область. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.
Пострадавших среди населения нет.
В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом. В нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
Ночью Россия в очередной раз нанесла удары по Харькову. Под вражеской атакой оказались несколько районов города.
Так, в Холодногорском районе оккупанты ударили по многоэтажке. Повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушено три квартиры. Известно о 7 пострадавших, среди которых 16-летняя девушка.
Кроме того, вечером 27 октября враг также бил по Харькову. Так, ночью количество пострадавших возросло до 6 – трое раненых в Салтовском районе и трое в Шевченковском. В результате обстрелов этих районов разрушено одно хозяйственное сооружение и поврежден 21 частный дом и 4 авто.
В ночь на 28 октября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вторую ночь подряд российская армия била по энергетической инфраструктуре Сумской области.
Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед",
Сейчас энергетики уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.