Очередная атака "Шахедами", продвижение врага возле Покровска: хронология 978 дня войны

Силы обороны уже 978 дней дают отпор врагу в полномасштабной войне. Оккупанты продолжают атаковать Украину, терроризировать мирное население и не оставляют усилий продвинуться вглубь наших территорий.

О последствиях российских атак, ситуацию на разных направлениях фронта, борьбу украинцев с государством-агрессором и главные события 28 октября – пишет 24 Канал.

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