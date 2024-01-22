Одна тенденция 2024 года порадует: политолог ответил, что может приблизить завершение войны

Война в 2024 году будет отличаться от того, как она развивалась в предыдущие годы. Украина постепенно переходит в режим активной обороны. Также благодаря западным партнерам мы должны получить самолеты F-16 и стать более технологичными.

В 2024 году измениться ситуация в России. Ее жители должны полностью почувствовать войну, которую уже два года переживают украинцы. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что этот процесс уже происходит, ведь на территории врага почти ежедневно взрываются военные и инфраструктурные объекты.

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Россиянам не удастся отсидеться перед телевизором

Украинские дроны долетают в район Санкт-Петербурга, где в области взорвался нефтеперерабатывающий завод, в Тулу – на военное предприятие, в авиационный завод в Смоленской области.

С прошлого года перешла одна тенденция, которая будет радовать в 2024 году, – это перенесение войны на территорию врага. Моя мечта, хоть жестокая, но справедливая, чтобы воздушная тревога раздавалась по всей территории России,

– подчеркнул политолог.

При условии, что Запад в этом году поборет свою фобию, предоставит Украине и позволит использовать оружие иностранного производства по законным целям в России, это ускорит, по мнению Лесного, окончание войны.

"Когда в России массово будут пылать военные, инфраструктурные объекты, она будет разрушаться. Сейчас происходят несправедливые вещи: Украина испытывает страшные разрушения из-за войны, а Россия считает, что ей удастся отсидеться перед телевизором. Если же так не будет, война будет развиваться совсем по-другому", – заметил политолог.

Получили серьезную информационную прививку

Кроме того, произошло значительное событие на фоне того, что в США возникли сложности по оказанию скорой помощи Украине, – европейцы начинают осознавать, что война происходит на территории Европы и она может распространиться дальше.

Однако до сих пор нет понимания того, что Украине нужно оказать всестороннюю помощь, чтобы война не пошла дальше. Если же такое осознание появится и будет реализовано, то война будет развиваться совсем по-другому,

– отметил Олег Лесной.

Кроме того, по мнению политолога, переход Украины в режим активной обороны является нормальным процессом. В прошлом году украинцы получили очень серьезную информационную прививку от иллюзии, навязанной западными СМИ, что врага можно "забросать шапками".

"Не нужно быть большим аналитиком, чтобы предположить, что 2024 год будет тяжелее предыдущего. Однако у украинцев выбор невелик: либо сдаться, либо победить. Большинство из нас стоит за победу. Поэтому нужно сплачиваться и идти к своей цели. Мы должны завершить историю Российской империи – другого шанса у нас не будет", – уверен политолог.

Взрывы в России продолжаются