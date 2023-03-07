Потихоньку "доходит": как меняется отношение россиян к войне

Уже год идет полномасштабное вторжение России в Украину. Война против Украины начинает затрагивать все большее количество российских семей.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, Россия несет огромные потери в Украине.

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Среди погибших – не только кадровые военные, но и множество мобилизованных. На этом фоне постепенно к россиянам приходит осознание того, что происходит в Украине.

"До всех доходит, но на свой манер и потихоньку. Все зависит от того, о какой категории населения говорить", – отметил журналист.

Как меняется мнение мобилизованных и их семей

По словам Наки, особенно активно происходит "прозрение" именно среди мобилизованных россиян и их родственников.

До них усиленно доходит в последние месяцы, потому что бывшие заключённые из группы "Вагнера" почти закончились. Поэтому на безумные штурмы без поддержки артиллерии, техники и всего на свете отправляют уже именно мобилизованных,

– рассказал журналист.

Он добавил, что именно поэтому участились случаи, когда мобилизованные записывают обращения к Владимиру Путину с жалобами. Мол, им обещали, что они будут в тылу, а каким-то образом очутились на передовой.

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Обращения к Путину

По словам Наки, очень красноречива история, когда мобилизованные из Иркутска трижды записывали обращения, и с каждым новым видео их становилось все меньше.

А потом родственники этих мобилизованных рассказали, что от этого полка уже ничего не осталось.

"Более того, начали приходить истории от мобилизованных и их родственников, что многие отказываются идти на штурмы, и их заставляют идти в наступление под угрозой смерти", – отметил журналист.

Россияне еще не готовы повернуть оружие против военачальников

Журналист отметил, что, к сожалению, определенное осознание приходит к россиянам довольно поздно.

Ты уже с автоматом пошел, как убийца, на территорию другой страны. На какую участь ты рассчитываешь? Максимум – ты можешь вернуться домой в цинковом гробу. Это если повезет, ведь россияне часто не вывозят трупы, потому что их очень много,

– рассказал Наки.

Несмотря на определенные "озарения", российские мобилизованные пока не поворачивают оружие против своих военачальников, которые фактически посылают их насмерть.

"Хотя это – один из немногих шансов для них остаться в живых. Однако такое осознание еще не пришло", – отметил журналист.

"Война не бывает в одну сторону"

По словам Наки, лучше понимают, что такое война, жители прифронтовых регионов, расположенных на границе с Украиной. Хотя в последнее время определенным образом меняется отношение к боевым действиям и у жителей других городов России.

Люди понимают, что война не бывает в одну сторону. Не может быть так, что ты спокойно на диване сидишь, пока кто-то стреляет и творит геноцид,

– подчеркнул журналист.

Как отметил Наки, сложно оценить реальное отношение всего населения России к войне.

Уголовные дела за антивоенную позицию

Ведь Кремль штампует соцопросы с нарисованными результатами, где чуть ли не каждый россиянин поддерживает так называемую "спецоперацию" в Украине.

"В то же время в России открывают много уголовных дел за любые антивоенные проявления. Один из самых абсурдных случаев – когда в Тульской области наказали школьницу за антивоенный рисунок. Отца отправили под домашний арест, а ребенку грозит детдом", – рассказал журналист.

Он добавил, что отдельные россияне выражают свой протест против войны, например, поджигая военкоматы. Однако, по словам Наки, об организации консолидированного восстания в России пока речь не идет.

Российские элиты понимают, во что "вляпался" Путин

Оппозиционный журналист считает, что даже до путинских элит начинает постепенно "доходить" абсурдность войны, развязанной российским диктатором.

За первые 2 месяца года российское правительство почти полностью исчерпало годовой показатель по дефициту государственного бюджета. Все уже понимают, во что вляпался Путин и они вместе с ним,

– сказал Наки.

Он добавил, что окружение кремлевского диктатора отдает себе отчет, что у Путина нет ни одного плана. Однако пока это понимание не вылилось в какую-либо глобальную трансформацию настроений в России.

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