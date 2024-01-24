"Ваши донаты уничтожают вражескую артиллерию": что происходит на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают штурмовые действия. Враг применяет много пехоты без поддержки бронетехники. Также увеличилось количество вылетов тактической авиации с применением фугасных и управляемых авиабомб.
Кроме того, захватчики усилили обстрелы из артиллерии. Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный.
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Обстрелы усилились
Денис Нагорный отметил, что враг несколько усилил обстрелы из артиллерии, но украинские артиллеристы противодействуют им с контрбатарейной борьбой, а также FPV-дроны.
Благодаря вашим донатам FPV-дроны уничтожают большую часть бронетехники и артиллерии, которая на данный момент пытается атаковать позиции наших парней,
– подчеркнул он.
Также ночью оккупанты пытаются проводить инженерное обеспечение своих позиций. Они строят определенные линии обороны в самом Бахмуте и в окрестностях, начиная от Соледара и до Донецка. По информации российских СМИ, захватчики пытаются повторить так называемую "линию Суровикина" в три эшелона.
Россияне бросают живую силу и пытаются раскапывать линии в эшелоны и формировать на месте какие-то боевые группы. Украинские защитники пытаются их обнаружить.
Кроме того, увеличилось количество вылетов самолетов врага, потому что, скорее всего, оккупанты очень боятся истребителей F-16, которые получит Украина. Сейчас россияне гоняют своих пилотов почти за линией столкновения, потому и сбивается большинство их самолетов.
"Так же пытаются гонять свою пехоту в надежде, что в бою она научится. Большинство пехоты, которую они применяют – это мобилизованные в 60% случаев и заключенные примерно в 30 – 35% случаев. Пехота не обучена", – подчеркнул Нагорный.
С помощью пехоты Россия бережет свою бронетехнику. Российские командиры ставят такую задачу, что неважно, какие будут потери среди личного состава, однако главное, чтобы бронетехника уцелела.
Ситуация на Бахмутском направлении: последнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Он заявил, что обстановка остается очень напряженной. Она характеризуется интенсивным применением врагом артиллерийских и минометных ударов, а также ударных дронов и ведения штурмовых действий.
- На Бахмутском направлении россияне стянули 80 тысяч военных. Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что, вероятно, враг стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию сразу из трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарское выступление.