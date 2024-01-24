"Ваши донаты уничтожают вражескую артиллерию": что происходит на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают штурмовые действия. Враг применяет много пехоты без поддержки бронетехники. Также увеличилось количество вылетов тактической авиации с применением фугасных и управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики усилили обстрелы из артиллерии. Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный.

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Обстрелы усилились

Денис Нагорный отметил, что враг несколько усилил обстрелы из артиллерии, но украинские артиллеристы противодействуют им с контрбатарейной борьбой, а также FPV-дроны.

Благодаря вашим донатам FPV-дроны уничтожают большую часть бронетехники и артиллерии, которая на данный момент пытается атаковать позиции наших парней,

– подчеркнул он.

Также ночью оккупанты пытаются проводить инженерное обеспечение своих позиций. Они строят определенные линии обороны в самом Бахмуте и в окрестностях, начиная от Соледара и до Донецка. По информации российских СМИ, захватчики пытаются повторить так называемую "линию Суровикина" в три эшелона.

Россияне бросают живую силу и пытаются раскапывать линии в эшелоны и формировать на месте какие-то боевые группы. Украинские защитники пытаются их обнаружить.

Кроме того, увеличилось количество вылетов самолетов врага, потому что, скорее всего, оккупанты очень боятся истребителей F-16, которые получит Украина. Сейчас россияне гоняют своих пилотов почти за линией столкновения, потому и сбивается большинство их самолетов.

"Так же пытаются гонять свою пехоту в надежде, что в бою она научится. Большинство пехоты, которую они применяют – это мобилизованные в 60% случаев и заключенные примерно в 30 – 35% случаев. Пехота не обучена", – подчеркнул Нагорный.

С помощью пехоты Россия бережет свою бронетехнику. Российские командиры ставят такую задачу, что неважно, какие будут потери среди личного состава, однако главное, чтобы бронетехника уцелела.

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