Их поступление ощущает как наша сторона, так и враг: Жорин оценил ситуацию со снарядами

Чехия до конца 2024 года поставит Украине примерно 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы. Снаряды к артиллерийским системам – чрезвычайно важный и необходимый компонент для ведения боевых действий.

Поступление боеприпасов всегда испытывают как ВСУ, так и российские оккупанты. Это 24 Каналу отметил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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Артиллерийские снаряды очень важны

Максим Жорин отметил, что Третья штурмовая бригада, как и большинство других бригад, испытывает на себе недостаток боеприпасов, прежде всего артиллерийских. Снаряды не отсутствуют, но их есть в ограниченном количестве.

"Это, с другой стороны, подтолкнуло к тому, что мы ищем альтернативные способы уничтожения врага. То есть нет артиллерийских снарядов – мы будем развивать FPV-дроны. По этому пути мы идем", – сказал он.

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Однако любые другие альтернативные способы нанесения поражения врагу не влияют на необходимость именно артиллерии на поле боя. Боеприпасы к артиллерийским системам чрезвычайно важны.

Их поступление всегда ощутимо на поле боя. Его чувствует как наша сторона, так и враг. Гораздо легче пехоте и штурмовикам, когда есть артиллерийский снаряд, гораздо труднее удерживаться врагу и соответственно проводить наступательные действия, когда у нас их достаточно к артиллерии. Обратная ситуация, когда этих снарядов нет,

– объяснил майор ВСУ.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады отметил, что сейчас очень большой расход боеприпасов, потому что линия фронта достаточно немалая, есть большое количество бригад, большая активность и динамика на разных участках. Поэтому эти боеприпасы, которые передадут Украине – это, к сожалению, не панацея. Они лишь на некоторое время помогут более эффективно вести оборону или наступательные действия.