Надходження боєприпасів завжди відчувають як ЗСУ, так і російські окупанти. Це 24 Каналу зауважив майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

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Артилерійські снаряди дуже важливі

Максим Жорін зазначив, що Третя штурмова бригада, як і більшість інших бригад, відчуває на собі нестачу боєприпасів, насамперед артилерійських. Снаряди не відсутні, але їх є в обмеженій кількості.

"Це, з іншого боку, підштовхнуло до того, що ми шукаємо альтернативні способи знищення ворога. Тобто немає артилерійських снарядів – ми будемо розвивати FPV-дрони. Цим шляхом ми йдемо", – сказав він.

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Однак будь-які інші альтернативні способи завдання ураження ворогу не впливають на необхідність саме артилерії на полі бою. Боєприпаси до артилерійських систем є надзвичайно важливими.

Їх надходження завжди відчутне на полі бою. Його відчуває як наша сторона, так і ворог. Набагато легше піхоті і штурмовикам, коли є артилерійський снаряд, набагато важче утримуватись ворогу і відповідно проводити наступальні дії, коли у нас їх достатньо до артилерії. Зворотна ситуація, коли цих снарядів немає,

– пояснив майор ЗСУ.

Заступник командира Третьої штурмової бригади наголосив, що зараз дуже великий розхід боєприпасів, тому що лінія фронту досить немала, є велика кількість бригад, велика активність та динаміка на різних ділянках. Тому ці боєприпаси, які передадуть Україні – це, на жаль, не панацея. Вони лише на деякий час допоможуть більш ефективно вести оборону або наступальні дії.