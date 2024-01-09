"Путину готовят подарок на выборы": какая ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются наступать в направлении села Синьковка Харьковской области. Это мощный укрепрайон ВСУ.

Это 24 Каналу заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, накануне "выборов" президента в России Владимиру Путину нужно показать хоть какую-нибудь победу.

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"Путину готовят подарок к началу выборов. Им нужна какая-то победа. Победой может быть все, что угодно. Одной только Марьинкой они не удовлетворятся, потому что там нечего демонстрировать. Маленький город разрушен почти полностью", – сказал он.

Наступление врага на Купянском направлении

Отдельные западные СМИ написали о якобы новом большом наступлении россиян на Харьков. Александр Коваленко отметил, что наступление в направлении Купянска вражеская группа войск "Запад" начала еще в конце мая – начале июня 2023 года. Более полугода они продолжают "биться головой" об укрепрайон Синьковка.

Также за последний месяц общее количество группы войск "Запад" уменьшилось, а не увеличилось. Кроме того, к югу от группы войск "Запад" действует группа войск "Центр" на Лиманском направлении.

Российское командование передислоцировало из группы войск "Центр" наиболее боеспособные бригады для наступления на Авдеевку. Захватчики будут усиливать эту группировку и увеличивать ее количество. На сегодняшний день остается только группа войск "Запад", которая может оперативно передислоцировать несколько бригад под Авдеевку.

Здесь возникает вопрос, а будет ли это наступление таким мощным, какое мы видели раньше? С учетом того, что не только количество уменьшится. В перспективе они еще частично свои подразделения будут отдавать под Авдеевку,

– добавил военный обозреватель.

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