15–20 названий дальнобойных дронов: чем Украина атакует Россию, кроме "Бобра" и "Лютого"

Журналисты "Радио Свобода" увидели, как бойцы ГУР запускают дальнобойные дроны по России. Военные уверяют: бьют только по военным целям. И работают с большой номенклатурой беспилотников.

Это передает 24 Канал со ссылкой на проект "Донбасс.Реалии" от "Радио Свобода". Ранее мы пересказывали большую статью CNN, чьи журналисты стали свидетелями запуска дальнобойных дронов ГУР. Тогда иностранные медийщики рассказали, что разведчики используют дроны "Лютый" и "Рубака". Последний – дрон-приманка, который отвлекает врага от ударного БПЛА.

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Какие дроны запускает ГУР по России

Информация, которая доступна об украинских ударных БПЛА, неполная, а их точные характеристики неизвестны. Публично заявлялось о "Лютом", Ukrjet26 "Бобер", реактивном дроне "Морок", E300 Enterprise и многие другие, но бойцы только одного подразделения ГУР говорят, что они запускали гораздо больше изделий,

– информируют журналисты.

Какие дальнобойные дроны есть на вооружении Украины / Скриншоты 24 Канала

Командир группы операторов дальнобойных дронов ГУР говорит, что свою эффективность подтвердили полтора-два десятка беспилотников.

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил: когда Украина проводит серьезную атаку по российским целям, то работают различные дроны, которые выполняют различные задачи. Например, противодействие ПВО, ретрансляция (прием и передача сигнала), организация других видов связи, возможность передавать изображения.

А гуровцы утверждают, что все дроны достаточно простые, поэтому можно быстро научиться работать на них. Группа, которая запускала первые украинские дроны, теперь работает на две тысячи километров.