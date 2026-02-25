Нужна "движуха", – Кур раскрыл, что на самом деле содержит бандитский план Путина

Для кремлевского диктатора Владимира Путина все идет по плану. Он стремится быть "вечным правителем". А для этого нужна была "движуха", которая отвечает потребностям российского электората.

Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур заметил 24 Каналу, что россияне в ответ на оккупацию Крыма кричали, что "Путин – президент мира". Хотя при его правлении исчезла интеллигенция, условия жизни россиян значительно ухудшились и так далее.

Почему у Путина "все по плану"?

Валерий Кур объяснил, что у Путина все идет именно по его плану. Это вовсе не стратегия грамотного и современного политика. Ведь оккупация Крыма, востока, а впоследствии полномасштабного вторжения против Украины не имели смысла. Однако он ужасный стратег.

Интересно, что политолог Николай Давыдюк назвал просчеты России к годовщине войны. По его мнению, первый провал Путина – он не переиграл Украину за дипломатическим столом, второй – хотел "положить" украинскую энергосеть, но не сделал этого, третий – хотел социальных бунтов, чтобы люди выходили на улицы против власти, однако этого также не произошло. Кроме того, ВСУ вернули 400 километров квадратных украинских территорий на фронте.

Стоит подчеркнуть, что это взгляд не только так называемого главы Кремля. Он соответствует потребностям россиян. За более чем 20 лет правления Путина исчезла российская интеллигенция, уровень жизни в России постоянно падает. Население России радуется войне против Украины.

Поэтому это слово о "движухе" очень подходит сегодняшнему электорату. Это отвечает интересам Путина. Он организовал "движуху" по Крыму, и его авторитет поднялся. Кричали: "Путин – президент мира". Прошло всего несколько лет, и они кричат: "У нас нет света, ходим в туалет на улицу". Он хорошо знает этот электорат. Поэтому я думаю, что у него все идет по плану,

– сказал руководитель Управления криминальной разведки.

