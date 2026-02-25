Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур зауважив 24 Каналу, що росіяни у відповідь на окупацію Криму кричали, що "Путін – президент світу". Хоча за його правління зникла інтелігенція, умови життя росіян значно погіршилися і так далі.

Читайте також Кур назвав, хто може "прибрати" Путіна

Чому у Путіна "все за планом"?

Валерій Кур пояснив, що у Путіна все йде саме за його планом. Це зовсім не стратегія грамотного та сучасного політика. Адже окупація Криму, сходу, а згодом повномасштабного вторгнення проти України не мали сенсу. Однак він жахливий стратег.

Цікаво, що політолог Микола Давидюк назвав прорахунки Росії до роковин війни. На його думку, перший провал Путіна – він не переграв Україну за дипломатичним столом, другий – хотів "покласти" українську енергомережу, але не зробив цього, третій – хотів соціальних бунтів, щоб люди виходили на вулиці проти влади, однак цього також не сталося. Крім того, ЗСУ повернули 400 кілометрів квадратних українських територій на фронті.

Варто підкреслити, що це погляд не лише так званого очільника Кремля. Він відповідає потребам росіян. За понад 20 років правління Путіна зникла російська інтелігенція, рівень життя у Росії постійно падає. Населення Росії радіє війні проти України.

Тому це слово про "двіжуху" дуже підходить сьогоднішньому електорату. Це відповідає інтересам Путіна. Він організував "двіжуху" щодо Криму, і його авторитет піднявся. Кричали: "Путін – президент світу". Минуло всього кілька років, і вони кричать: "У нас немає світла, ходимо у туалет на вулицю". Він добре знає цей електорат. Тому я думаю, що у нього все йде за планом,

– сказав керівник Управління кримінальної розвідки.

Проблеми росіян через війну: останні новини