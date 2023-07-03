Россия привлекла к войне в Украине почти 94% своих сухопутных войск, – адмирал НАТО Бауэр

Война, развязанная Россией против Украины, сильно истощила ее войско. Правда, говорится именно о сухопутной его части.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, за почти 500 дней полномасштабной войны россиянам пришлось привлечь почти все свои сухопутные войска.

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ВСУ истощают сухопутные войска России

Бауэр отметил, что война, развязанная Россией, буквально истощила российское войско. Исключением стали разве что военно-морской флот и военно-воздушные силы. Если же говорить о сухопутных, то около "94% сейчас вовлечены в войну в Украине".

С учетом этого Бауэр сделал прогноз о том, готова ли Россия вести войну с НАТО. По его словам, в Кремле пытаются вести себя в этом плане крайне осторожно, избегая "конфликта с НАТО".

В общем, мы видим, что россияне осторожно относятся к НАТО. Они не ищут конфликта с НАТО. Я думаю, что это признак того, что они очень, очень заняты,

– отметил он.

По словам Бауэра, он считает, что в России недостаточно сил в сухопутной сфере, "которые они могли использовать против кого-нибудь другого".

Но он заметил, что это явление временное. По словам Бауэра, "россияне восстановятся". Так что их продолжают рассматривать "как серьезную угрозу". Особенно с учетом того, что и в море, и в воздухе, и в космосе "они все еще очень, очень мощные". И это он уже молчит о ядерном оружии, которым владеют в Кремле.

Мы же вернемся к потерям врага и успешной работе ВСУ. В Минобороны отчитались о "хлопке" за прошедшую неделю. И он очень впечатляет.

Попадали в важные цели чуть ли не каждый час

Пролила свет на ситуацию заместитель министра обороны Анна Маляр. Она озвучила цифры, которые демонстрируют, что "хлопок" в оккупантов в течение последних 7 дней очень обильно цвел. Среднестатистическое попадание по цели врага фиксировали каждые 70 минут.

В течение прошлой недели нашим военным удалось поразить:

94 места скопления войск;

22 зенитно-ракетных комплекса;

19 складов боеприпасов;

7 командных пунктов.

К слову, по состоянию на утро 3 июня удалось ликвидировать 230 260 российских захватчиков. А за минувшие сутки "лавы двухсотых" пополнили 600 российских солдат.