На цьому наголосив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, за ці майже 500 днів повномасштабної війни росіянам довелося залучити майже всі свої сухопутні війська.

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ЗСУ виснажують сухопутні війська Росії

Бауер зазначив, що війна, яку розв'язала Росія, буквально виснажила російське військо. Винятком стали хіба військово-морський флот і військово-повітряні сили. Якщо ж говорити про сухопутні, то близько "94% зараз залучені у війні в Україні".

З урахуванням цього Бауер зробив прогноз щодо того, чи готова Росія вести війну з НАТО. За його словами, у Кремлі намагаються поводитися у цьому плані вкрай обережно, уникаючи "конфлікту з НАТО".

Загалом ми бачимо, що росіяни обережно ставляться до НАТО. Вони не шукають конфлікту з НАТО. Я думаю, що це ознака того, що вони дуже, дуже зайняті,

– зазначив він.

За словами Бауера, він вважає, що у Росії недостатньо сил у сухопутній сфері, "які вони могли використати проти когось іншого".

Але він зауважив, що це явище тимчасове. За словами Бауера, "росіяни відновляться". Тож їх продовжують розглядати "як серйозну загрозу". Особливо з урахуванням того, що і в морі, і в повітрі, і космосі "вони все ще дуже, дуже потужні". І це він уже мовчить про ядерну зброю, якою володіють у Кремлі.

Ми ж повернемося до втрат ворога й успішної роботи ЗСУ. У Міноборони відзвітували про "бавовну" за минулий тиждень. І вона неабияк вражає.

Влучали у важливі цілі ледь не щогодини

Пролила світло на ситуацію заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона озвучила цифри, які демонструють, що "бавовна" в окупантів упродовж останніх 7 днів дуже рясно цвіла. Середньостатистично влучання по цілі ворога фіксували кожні 70 хвилин.

Впродовж минулого тижня нашим військовим вдалося уразити:

94 місця скупчення військ;

22 зенітно-ракетних комплекси;

19 складів боєприпасів;

7 командних пунктів.

До слова, станом на ранок 3 червня вдалося ліквідувати 230 260 російських загарбників. А лиш за минулу добу "лави двохсотих" поповнили 600 російських солдатів.