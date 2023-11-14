Западные чиновники считают, что война России против Украины может длиться 5 лет, – The Economist

Западные чиновники все чаще говорят, что война России против Украины может затянуться еще на пять лет. В настоящее время война не имеет признаков окончания.

Война в Украине является крупнейшей в Европе с 1945года и пока она не имеет признаков окончания. Западные чиновники утверждают, что ни Россия, ни Украина не готовы уступить, но пока что "не способны выйти из тупика".

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Война в Украине может затянуться

В материале говорится, что "сейчас не самые счастливые времена", поскольку война между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран. В то же время масштабная война России против Украины не имеет признаков окончания и может растянуться еще на 5 лет.

Издание также пишет, что использование Украиной ПВО, вероятно, резко возрастет зимой, когда Россия, накопив многомесячные запасы ракет, начнет непрерывные обстрелы украинских энергосистем.

Пока США могут удовлетворить потребности и Украины, и Израиля, а в последние недели Франция и Германия пообещали увеличить помощь Украине. Однако если война, или еще хуже обе войны, затянутся, странам придется несладко.

Впоследствии придется идти на компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут переданы Израилю,

– заявил Марк Кансиан из вашингтонского аналитического центра Centre for Strategic and International Studies.

По его словам, "несколько систем, необходимых Украине для контрнаступления, могут оказаться недоступными в том количестве, в котором хотелось бы".

Труднее всего будет в случае новой войны

Издание пишет, что если война в Украине останется открытой раной в Европе, а Ближний Восток будет пылать, то в случае возникновения нового серьезного кризиса Запад окажется в тяжелом положении.

Журналисты издания пишут, что более серьезная проблема состоит в том, что в реальности Америка не может одновременно вооружать себя и своих союзников.

Если наши производственные линии уже тяжело справляются с необходимостью вооружать Украину, то в случае реального затяжного конфликта с таким противником, как Китай, они будут полностью перегружены,

– заявил Искандер Рехман из Университета Джонса Хопкинса.

Один из рисков состоит в том, что противники могут воспользоваться хаосом в других странах в своих целях. Например, если Америка увязнет в войне на Тихом океане, то Иран будет чувствовать себя более уверенным в том, что ему удастся вырваться вперед в создании ядерного оружия.

Также эксперты не исключают перспективы активного сговора и это еще более тревожно. Европейские военные планировщики не исключают, что Россия может провести угрожающие маневры во время кризиса вокруг Тайваня, чтобы отвлечь США и привязать к себе союзников, не позволив им протянуть руку помощи в Азии.

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