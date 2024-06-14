Это важная точка для россиян: что станет шагом к победе Украины в войне

Украинские войска принимают меры, направленные на деградацию российской ПВО, что в случае успеха может позволить Украине более эффективно использовать пилотируемые самолеты F-16 в долгосрочной перспективе. То есть наше государство проводит подготовку – формировочные операции к следующим шагам по влиянию на временно оккупированный полуостров.

Поскольку Крым чрезвычайно важен россиянам, учитывая военную компоненту. Эта зона позволяет врагу контролировать Черное море, и в случае необходимости перекрыть вход Украины в акваторию. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сказал 24 Каналу, что деоккупация Крыма станет шагом к победе украинцев в войне.

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Почему 2024 год может стать решающим в войне против России

Если говорить о развитии стратегической авиации, то еще осенью прошлого года было понятно о важности 2024 года. Возможно, этот год станет решающим в российско-украинской войне. Поскольку в 2025 году будут огромные изменения на геополитической карте мира, в частности, учитывая вероятные трансформации в США.

Соединенные Штаты Америки – основной союзник Украины. Поэтому очевидно, что Россия в этом году надеется достичь максимальных успехов с целью презентации, возможно, новому президенту США условий так называемого "мира", то есть капитуляции Украины. Соответственно для украинцев 2024 год является важнейшим, чтобы попытаться сломать замысел противника и предложить собственные перспективы для завершения войны.

Чтобы Украина победила, ей нужна огромная поддержка союзников и успехи на фронте. Сейчас Донбасс – это самый главный этап и участок войны. В то же время Крым является центром притяжения войны. То есть для нашего государства блокада полуострова – это фактически шаг к победе. Нужно попытаться деоккупировать эту зону, которая очень важна с точки зрения геополитики.

Крым также нужен россиянам, опираясь на военную компоненту. Таким образом враг контролирует Черное море, может легко заблокировать выход Украины в акваторию. Деоккупация полуострова будет означать перелом в войне – заберем возможность контролировать Черное море и соответственно наше государство. В свою очередь это означает, что война вообще теряет смысл для врага.

Донбасс для россиян – это просто территория, которая прилегает к Украине, ее могут вечно разрушать, но это критически не изменит ход событий на фронте. То, что сейчас украинские войска делают в Крыму, осуществляя постоянные удары по ПВО, абсолютно верно, это идет подготовка, формирующая операция к следующим шагам по влиянию на полуостров,

– отметил Михаил Самусь.

"Не будем говорить или гадать, какие есть конкретные замыслы у украинского командования на этом направлении. Но там могут произойти важнейшие изменения хода этой войны", – добавил он.

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