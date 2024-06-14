Оскільки Крим є надзвичайно важливий росіянам з огляду на військову компоненту. Ця зона дозволяє ворогу контролювати Чорне море та у разі необхідності перекрити вхід України до акваторії. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь сказав 24 Каналу, що деокупація Криму стане кроком до перемоги українців у війні.

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Чому 2024 рік може стати вирішальним у війні проти Росії

Якщо говорити про розвиток стратегічної авіації, то ще торік восени було зрозуміло про важливість 2024 року. Можливо, цей рік стане вирішальним у російсько-українській війні. Оскільки у 2025 році будуть величезні зміни на геополітичній карті світу, зокрема, з огляду на імовірні трансформації у США.

Сполучені Штати Америки – основний союзник України. Тому очевидно, що Росія цьогоріч сподівається досягти максимальних успіхів з метою презентації, можливо, новому президенту США умов так званого "миру", тобто капітуляції України. Відповідно для українців 2024 рік є найважливішим, аби спробувати зламати задум противника та запропонувати власні перспективи для завершення війни.

Щоб Україна перемогла, їй потрібна величезна підтримка союзників та успіхи на фронті. Натепер Донбас – це найголовніший етап та ділянка війни. Водночас Крим є центром тяжіння війни. Тобто для нашої держави блокада півострова – це фактично крок до перемоги. Потрібно спробувати деокупувати цю зону, яка дуже важлива з погляду геополітики.

Крим також потрібний росіянам, спираючись на військову компоненту. У такий спосіб ворог контролює Чорне море, може легко заблокувати вихід України до акваторії. Деокупація півострова означатиме перелам у війні – заберемо можливість контролювати Чорне море та відповідно нашу державу. Своєю чергою, це означає, що війна взагалі втрачає сенс для ворога.

Донбас для росіян – це просто територія, яка прилягає до України, її можуть вічно руйнувати, але це критично не змінить перебіг подій на фронті. Те, що зараз українські війська роблять у Криму, здійснюючи постійні удари по ППО, абсолютно вірно, це йде підготовка, формувальна операція до наступних кроків по впливу на півострів,

– зазначив Михайло Самусь.

"Не будемо говорити чи гадати, які є конкретні задуми в українського командування на цьому напрямку. Але там можуть відбутися найважливіші зміни ходу цієї війни", – додав він.

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