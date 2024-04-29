Россия заходит в тупик: Тимочко объяснил активизацию оккупантов на фронте

Ситуация на поле боя обострилась. Оккупанты активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеют тактические успехи. Россияне будут продолжать наступать, ведь это вопрос выживания кремлевского диктатора Владимира Путина.

Ведь как только захватчики остановятся, Путин не сможет рассказывать россиянам о "победах", а это будет означать, что война для России заходит в тупик. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Это вопрос выживания Путина. Как только российская армия остановится или начнет останавливаться и не будет каких-то "победных" докладов к нему от вооруженных сил России, то Путин не сможет на совещаниях озвучивать занятия населенных пунктов, даже если это два-три дома. Это будет означать, что война для России заходит в тупик", – объяснил он.

Вопрос выживания Путина

Иван Тимочко отметил, что Путин не может позволить себе приказать оккупантам прекратить наступление. Ведь Россия надеялась воспользоваться "окном возможностей", пока были задержки по оказанию помощи Украине от США. Однако врагу не удалось этого сделать.

Захватчики рассчитывали, что на оперативном уровне они займут Донецкую область. Они подтягивали стратегические резервы. Поэтому понятно, что оккупанты и в дальнейшем будут пытаться атаковать. Особенно на фоне грандиозного скандала в минобороны России, когда заместителя Сергея Шойгу Тимура Иванова задержали за взятку. Российское СМИ писало, что причина ареста – государственная измена.

Конечно, чтобы отвлечь внимание от такой ситуации, Путин будет заставлять войска атаковать. Для того чтобы показать, что якобы проблема несерьезная, российские войска все равно способны воевать, никто не потеряет силы, бдительности и так далее,

– подчеркнул председатель Совета резервистов.

Большое количество оккупантов, оружия, техники, которые Россия подтянула на линию фронта, Путин сейчас остановить не может. У диктатора есть расчет, что до момента поставок оружия для ВСУ на линию фронта российскому войску удастся, если не занять Донецкую область, то хотя бы закрепиться на оперативных направлениях, чтобы пробовать при малейшей возможности развивать наступление дальше.

"Поэтому мы видим наступление российских войск на Юге в сторону Угледар – Курахово – Покровск. Мы видим наступление российских войск на Севере в сторону Часового Яра для того, чтобы создать плацдарм на направлении Краматорск – Славянск – Константиновка – Дружковка", – сказал Тимочко.

Поэтому российских атак стоит ждать до момента, пока у украинских защитников не появится нужное количество, в частности, снарядов, систем радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны непосредственно на линии фронта.

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