Признак бессилия: почему враг прибегнул к тактике террора относительно Харьковщины и Сумщины

Наиболее интенсивно российские оккупанты атакуют Донецкую область. На втором месте – Харьков и область. Также захватчики очень терроризируют Херсон, Запорожье и Сумскую область.

Если говорить о приграничье с Россией, то больше всего от вражеских обстрелов страдают Харьковская и Сумская области. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"По интенсивности атак врага первое место – это Донецкая область, по обстрелам так же. На втором месте на сегодня – это Харьков и область. Третье – это Херсон, Запорожье и уже Сумщина. Но если мы возьмем именно приграничье с Россией, то Харьковщина и Сумщина страдают больше всего", – сказал он.

Враг хочет разрушить как можно больше

Александр Мусиенко отметил, что россияне ежедневно терроризируют Сумскую область. Враг наносит удары различными видами вооружений. В частности, запускает управляемые авиабомбы, осуществляет артиллерийские удары, иногда применяет дроны. Сумщина постоянно находится под огнем.

Город Харьков оккупанты атакуют ракетами С-300, КАБ и "Шахедами" время от времени. Есть риски, что враг увеличит интенсивность ударов именно по пограничной полосе в Харьковской области. Поэтому сейчас областная власть рассматривает вероятность эвакуации жителей некоторых населенных пунктов области.

Ранее эвакуация уже объявлялась, но не все уехали. Поэтому будет рассматриваться такой вариант, чтобы люди покинули некоторые населенные пункты. Потому что россияне продолжают террор гражданского населения.

Такой террор против Харькова и Харьковщины – это признак также бессилия. Потому что Россия сейчас не чувствует сил и возможностей захватить Харьков, взять военным путем. Поэтому они, к сожалению, выбирают такую тактику, что надо разрушить как можно больше,

– добавил военный эксперт.

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