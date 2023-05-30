Чем должна закончиться война: у Зеленского назвали необходимые изменения на территории России

Ни у кого нет сомнений в том, что Украина победит в войне, развязанной Россией. После этого необходимо будет предпринять ряд шагов, чтобы сделать наше государство безопасным.

Об одном из таких рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Украине требуется предохранитель повторения агрессии.

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Необходимая демилитаризованная зона

Ключевой темой послевоенного устройства должно стать установление предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов,

– отметил он.

Для этого обязательно следует ввести демилитаризованную зону. Она должна достигать 100 – 120 километров на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской республик. Михаил Подоляк отметил, что на первом этапе, возможно, обязательно должен быть международный контрольный контингент.

Накануне советник главы ОП назвал условие, при котором Украина сможет победить в войне в 2023 году.

Что поможет Украине победить

По словам Подоляка, гарантировать победу Вооруженных Сил Украины может только вооруженная поддержка. Если его будет достаточно, то наше государство может преодолеть врага уже к концу лета 2023 года.

В частности, говорится о поставках нам артиллерии, снарядов, ракетах большой дальности, а также истребителей.

Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны,

– также подчеркнул Подоляк в интервью.

В то же время он отметил, что Украина продолжает продвигать мирный план. Он заключается в полном выводе войск страны-агрессора с территории нашего государства. Также Михаил Подоляк отметил, что какие-либо другие переговоры или другие "мирные формулы" не имеют смысла сейчас.

Кроме того, нужно будет сражаться с последствиями вооруженной агрессии России. Следует привлечь к ответственности военных преступников, получить от Кремля репарации, обменять пленных, а также вернуть домой депортированных украинцев.