ВСУ восстановили положение возле Новогродовки, враг атакует дронами: хронология 963 дня войны

Россия продолжает попытки штурмов украинских позиций, однако наши бойцы сдерживают врага. Украинские военные сумели восстановить положение возле Новогродовки в Донецкой области.

Что происходит на фронте, какая ситуация в дипломатии, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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