ВСУ восстановили положение возле Новогродовки, враг атакует дронами: хронология 963 дня войны
Россия продолжает попытки штурмов украинских позиций, однако наши бойцы сдерживают врага. Украинские военные сумели восстановить положение возле Новогродовки в Донецкой области.
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Аналитики DeepState заявили, что ВСУ восстановили положение у Новогродовки Донецкой области и продолжаются тяжелые бои у Новоивановки Суджанского района России. Аналитики также отметили, что российские оккупанты продвинулись у: На Черкасскую и Житомирскую область летели дроны. Там слышали взрывы. СМИ писали о работе ПВО. Российские оккупанты запустили по Киевской области дроны-камикадзе типа "Шахед". В регионе работала ПВО.
Украина восстановила положение возле Новогродовки
Взрывы в Черкасской и Житомирской областях
Россия атакует Киевскую область
Аналитики DeepState заявили, что ВСУ восстановили положение у Новогродовки Донецкой области и продолжаются тяжелые бои у Новоивановки Суджанского района России.
Аналитики также отметили, что российские оккупанты продвинулись у:
На Черкасскую и Житомирскую область летели дроны. Там слышали взрывы. СМИ писали о работе ПВО.
Российские оккупанты запустили по Киевской области дроны-камикадзе типа "Шахед". В регионе работала ПВО.