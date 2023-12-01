Пакетов на всех хватит: Путин нарастил численность армии России еще на 170 тысяч солдат
Президент России подписал очередной указ, направленный на сокращение численности населения своей страны. Он предполагает увеличение численности русской армии.
Согласно указу Владимира Путина, численность вооруженных сил России составит 2 209 130 бойцов. В частности, речь идет о 1 320 000 военнослужащих, что на 170 тысяч больше, чем было раньше.
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Уверяют, что мобилизация не планируется
Интересно, что в российском минобороны уже сделали циничное заявление. Мол, в стране не планируется проводить мобилизацию с учетом указа, подписанного российским президентом.
Обещают, что наращивать численность армии России будут поэтапно. Будут это делать благодаря жителям страны, которые будут проявлять желание проходить военную службу в контрактной форме.
Во всем винят войну в Украине и НАТО
Минобороны России также придумало причину увеличения численности войска. Мол, это сделали из-за "роста угроз" для России, связанных с войной против Украины и "расширением НАТО".
Заметим, что численность российской армии Путин в последний раз увеличивал в августе 2022 года. Тогда решение предполагало, что она увеличилась на 137 тысяч солдат. В результате всего в стране-агрессоре было 1 миллион 150 военнослужащих.
Обратим внимание на данные украинской разведки, озвученные в октябре 2023 года. Согласно им, темпы мобилизации оккупантов составляет свыше 20 тысяч бойцов в месяц. Набирают солдат, мотивируя их деньгами или угрозами введения санкций.
Потери врага растут
- Обратим внимание на данные Генштаба, опубликованные утром 1 декабря. Согласно им, за минувшие сутки удалось ликвидировать 1280 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения – 330 040 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также в металлолом превратили 5564 танков, 10372 боевых бронированных машин, 7931 артиллерийскую систему, 912 РСЗО и 602 средства ПВО.
- Также россияне не досчитаются 323 самолетов, 324 вертолетов, 5976 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1567 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 10399 автомобилей и автоцистерн, а также 1137 единиц специальной техники.