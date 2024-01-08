Те, кого невозможно заменить, – политтехнолог о потерях россиян в Крыму

В ночь на 26 декабря 2023 года ВСУ уничтожили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск". Недавно стало известно, что враг мог перебросить в Севастополь БДК "Иван Грен". Не исключено, что там тоже будут "сюрпризы" для оккупантов.

На своих БДК Россия размещает многих специалистов, которых сложно заменить после их ликвидации. Это 24 Каналу заметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Сюрпризы" для врага

Борис Тизенгаузен отметил, что россияне используют БДК как паромы для доставки оружия. "Новочеркасск" не был разгружен на момент удара. На борту находились системы для реактивно-залповых систем, снаряды разных калибров. Возможно, БДК "Иван Грен" также привез в Крым что-то важное для захватчиков.

Будем надеяться, что и этой баржи с каким-нибудь оружием в ближайшее время будут "сюрпризы". Эксперты рассказали мне, что на БДК остается не менее 30% экипажа на каждом корабле на всякий случай. Особенно сейчас. А вот на таком новом корабле, думаю, больше специалистов, которых сложно заменить, когда их уничтожают,

– сказал он.

Кроме того, 4 января в Севастополе были попадания в воинскую часть в Юхариной балке. Там было подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом. Политтехнолог подчеркнул, что оккупанты пытались укрепляться на этой территории, но это их не спасло.

ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск": главное