Те, кого невозможно заменить, – политтехнолог о потерях россиян в Крыму
В ночь на 26 декабря 2023 года ВСУ уничтожили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск". Недавно стало известно, что враг мог перебросить в Севастополь БДК "Иван Грен". Не исключено, что там тоже будут "сюрпризы" для оккупантов.
На своих БДК Россия размещает многих специалистов, которых сложно заменить после их ликвидации. Это 24 Каналу заметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Сюрпризы" для врага
Борис Тизенгаузен отметил, что россияне используют БДК как паромы для доставки оружия. "Новочеркасск" не был разгружен на момент удара. На борту находились системы для реактивно-залповых систем, снаряды разных калибров. Возможно, БДК "Иван Грен" также привез в Крым что-то важное для захватчиков.
Будем надеяться, что и этой баржи с каким-нибудь оружием в ближайшее время будут "сюрпризы". Эксперты рассказали мне, что на БДК остается не менее 30% экипажа на каждом корабле на всякий случай. Особенно сейчас. А вот на таком новом корабле, думаю, больше специалистов, которых сложно заменить, когда их уничтожают,
– сказал он.
Кроме того, 4 января в Севастополе были попадания в воинскую часть в Юхариной балке. Там было подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом. Политтехнолог подчеркнул, что оккупанты пытались укрепляться на этой территории, но это их не спасло.
ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск": главное
- Ночью 26 декабря 2023 во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Как пояснили в Воздушных силах, БДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами, которые запустили из тактической авиации.
- В министерстве обороны России признали удар, однако о потере судна не заявляли.
- Специалисты "Кибер Сопротивления" получили в распоряжение официальное письмо главкома военно-морского флота России, в котором он предлагает объявить двухдневный траур в городе Новочеркасске из-за смертью 74 моряков. Там отмечается, что еще 27 оккупантов получили ранения.