От 24 февраля 2022 года и до сейчас: в ВСУ рассказали, как изменились россияне за время войны

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы прошли значительную трансформацию. Однако враг также не стоял на месте, постоянно совершенствуя свою стратегию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя командования Сухопутных войск ВСУ Андрея в эфире телемарафона.

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Как менялась стратегия российской армии в Украине

Так, представитель Сухопутных войск отметил, что 24 февраля 2022 года россияне рассчитывали на кратковременную операцию. Они думали, что смогут пройти чуть ли не парадными колоннами, изменить действующую власть и поставить марионеточное правительство.

Они двигались колоннами на большом расстоянии и в результате действий Сил обороны, в частности Сухопутных войск, им наносилось значительное поражение, они несли большие потери. Батальонные группы отставали от своих подразделений логистики. Таким образом они потеряли свой темп, продвижение начало останавливаться,

– указал военный.

Примерно на 10 день полномасштабного вторжения ВСУ начали перехватывать инициативу, прежде всего на севере.

В дальнейшем россияне начали применять известную тактику "мясных" штурмов. В атаку прежде всего шла легкая пехота. Преимущественно из мобилизованных на оккупированных территориях лиц и группой "Вагнера" российских заключенных.

Это был тот эпизод, когда в атаку шли первая волна, за ней вторая, третья и так далее. Это заставляло наши части использовать значительное количество боеприпасов. Это истощало личный состав,

– указал Андрей.

Благодаря таким волнам по всей линии фронта россияне обнаруживали слабые места в обороне.

Впоследствии россияне столкнулись с тем, что у них также уменьшилось количество личного состава. Поэтому они усовершенствовали свою тактику. Они нарастили степень огневого поражения – в частности, начали бить КАБами и использовать больше беспилотников.

Используя огневое преимущество россияне проводили и до сих пор проводят медленное наступление малыми штурмовыми группами.

Отдельно представитель командования Сухопутных войск вспомнил о стратегии по террору против гражданских. Ведь с самого начала россияне не чурались бить по населению всеми средствами.