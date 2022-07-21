Военный эксперт убежден, что никакой оперативной паузы в нынешней войне нет

россияне неоднократно заявляли, будто берут "оперативную паузу". Хотя по факту это только на словах – оккупанты продолжают наступать.

Военный эксперт Игаль Левин убежден, что происходящее на фронте отнюдь не похоже на "оперативную паузу". Свое мнение он высказал 24 каналу.

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Оперативной паузы нет

По его словам, на войне такого масштаба ни один враг не будет останавливать свое войско на долгий период после частичного тактического успеха. Речь идет о ситуации с Северодонецком и Лисичанском.

И добавил, что россияне не дали бы возможности перегруппироваться и укрепиться украинским военным благодаря этой паузе.

Я уверен, что это не оперативная и не тактическая пауза, и не время, чтобы "отдохнуть", как заявлял путин,

– добавил эксперт.

У россиян сложности с наступлением

После того как HIMARS уничтожили вражеские склады, которые очень важны для логистики, у россиян сейчас большие трудности с тем, чтобы и дальше развивать наступление.

Еще 10 июля президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сообщил, что все заявления оккупантов об "оперативной паузе" – сплошная ложь. Наоборот, враг нарастил интенсивность нанесения ударов.

"Россияне не могут терять время. Для них каждая потерянная неделя – это усиление Украины новым оружием и опытом, и не только, а как следствие – ослабление России", – добавил Левин.

Поэтому военный эксперт уверен, что это не "оперативная пауза", оккупанты просто не могут дальше наступать.

Оперативной паузы в войне нет и сколько еще будет продолжаться война: смотрите видео

российские войска, похоже, выходят из оперативной паузы