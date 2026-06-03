Зависит от нескольких факторов: аналитик ответил, насколько реально завершить войну в этом году

Настоящее "окно возможностей" для Украины заключается не в дипломатии, а в войне на истощение. В то же время медийные дискуссии о скором мире являются попыткой заполнить информационный вакуум, поскольку реальные рычаги влияния на Россию пока ограничены.

Основатель аналитического сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко объяснил 24 Каналу, что пока ресурсы врага исчерпываются, Украине необходимо наращивать внутреннюю эффективность управления, мотивацию военных и удары по территории РФ.

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Действительно ли Украина получила "окно возможностей" в войне с Россией?

Эксперт считает, что разговоры о скором завершении войны подогреваются из-за нехватки больших информповодов. Хотя теоретически Трамп может быть заинтересован в мирном соглашении по политическим соображениям, на практике нет достаточных доказательств, что США имеют или готовы использовать необходимые рычаги влияния на Украину или Россию для достижения такого результата.

Относительно заявлений Зеленского и Билецкого, я трактую это так: мы находимся в долговременной войне на истощение и ключевой фактор нашего преимущества – не давать Кремлю адаптироваться к изменениям. Часто военные, с которыми общался, говорят, что "маленькая советская армия" не победит "большую советскую армию". Поэтому наша сила в изменениях, как в военном плане, так и в политическом,

– подчеркнул Корниенко.

Россия постепенно подходит к пределу своих ресурсов, тогда как возможности Украины растут. Это указывает на то, что Украина может наносить удары практически на две трети территории России.

"Европа готова давить в рамках энергетических санкций. Сейчас идет борьба за пакеты санкций. Если Кремль адаптируется, то получит преимущество. Поэтому сейчас есть возможность "подловить" россиян и этим "окном" можно пользоваться", – сказал Корниенко.

Обратите внимание! В ЕС продолжаются консультации по 21-го пакета санкций против России. Ожидается, что Еврокомиссия представит новые ограничения 8 или 9 июня. Среди предложенных мер – сохранение ценового потолка на российскую нефть, расширение списка судов так называемого теневого флота России и возможное введение санкций против энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Что еще известно о переговорном процессе?

Президент Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время Украину посетят американские спецпредставители Уиткофф и Кушнер. По его словам, важно, чтобы представители переговорной команды США, которые еще не были в Украине, смогли воочию увидеть последствия войны собственными глазами увидеть последствия войны и реальную ситуацию.

Зеленский также отметил, что если американские представители планируют очередную поездку в Москву, то перед тем им стоит посетить Киев.