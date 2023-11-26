Есть предпосылки для нанесения неожиданного удара россиянам на Востоке, – Маломуж

Украинские защитники продолжают мужественную борьбу с российскими оккупантами. Путин бросает все возможные ресурсы, чтобы добиться каких-либо результатов. Особенно они ему важны перед предстоящими выборами.

Впрочем, бойцы ВСУ наносят мощные удары и уничтожают живую и техническую силы россиян. Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж.

Смотрите также ВСУ близки к трассе, соединяющей Крым и Мелитополь: генерал армии оценил перспективы ВСУ

Позиции на Востоке

Перед российским диктатором Владимиром Путиным стоят 3 задачи: захватить Авдеевку, Купянск и дальше двигаться по Харьковской области, а также отбросить украинские войска возле Бахмута. С этой целью он бросает все возможные ресурсы: собирает силы в российских регионах, подбирает новых заключенных и формирует новые отряды "Шторм Z". Подкрепляет все это огневыми средствами поражения и боеприпасами, которые не экономят оккупанты. Потому украинским защитникам так сложно.

Но мы уничтожаем огромные резервы и силы врага. Здесь идет противостояние: кто удержит позицию, кто создаст предпосылки, чтобы уничтожить врага, и тот, соответственно, будет отступать. Мы имеем все предпосылки для этого. Мы видим стратегию врага, знаем его шаги – это важный фактор, чтобы сделать неожиданные операции. Можно подумать над асимметричными действиями, которые могут эффективно сработать на отдельных участках фронта,

– отметил Николай Маломуж.

Потеря Бахмута мощно сказывается на престиже Путина и его легендах в теориях об успехе в наступательных операциях. Авдеевка и Бахмут в поле зрения всего мира. В частности, мощная оборона украинских защитников, а теперь не менее мощное освобождение.

Николай Маломуж о ситуации на фронте: смотреть видео

Ситуация на Юге

По словам генерала, Юг – отдельная тема, которая будет продолжаться в дальнейшем. Оккупантам нужен большой ресурс, чтобы удерживать несколько фронтов. В частности, миллион подготовленных бойцов, которых они не смогут накопить, и множество техники. Враг имеет ресурс, но он в нем ограничен.

"Мы должны вести не только оборонительные и наступательные действия, а нестандартные операции по стратегическим и отвлекающим направлениям. Но для этого нужно получить дальнобойные ракеты, до миллиона боеприпасов разных типов, системы РЭБ, разминирования и дополнительную бронетехнику. Этот набор необходим на следующие несколько месяцев, чтобы в зимне-весенний период мы могли начать стратегические операции. Тогда у Путина будет провал на выборах – он проиграет политически и на фронте", – пояснил Маломуж.

Ситуация на фронте: последние новости