ВСУ уничтожили "Ураганы" оккупантов, которыми те планировали ударить по мирному населению

Одна из целей оккупантов в Украине - это убить своими обстрелами как можно больше гражданского населения. Стреляют из всех возможных видов оружия.

Но наши военные уменьшают шансы врага на обстрелы, потому что уничтожают их вооружение по максимуму. Очередной ликвидацией похвастались в ВСУ.

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Оккупанты остались без "Ураганов"

Украинские операторы ССО и дружественное подразделение артиллеристов поработали слаженно. Удалось уничтожить несколько единиц РСЗО "Ураган".

В ВСУ говорят, что оккупанты завезли свои реактивные системы залпового огня и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. Уже традиционно они готовились обстреливать позиции сил обороны. Но хуже всего, что собирались при этом бить и по мирному населению.

Наши воины этому искусно помешали. Они разведали местоположение приоритетных целей техники противника. Тогда операторы ССО Украины передали несколько "приветствий" с дронов и дальше корректировали огонь нашей артиллерии.

Как ВСУ уничтожили "Ураганы": смотрите видео

ВСУ наносят потери врагу

Наши воины, особенно за последнее время, наносят оккупантам серьезные удары по их складам вооружения, командным пунктам и не только. К примеру, 28 июня воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка накрыли российскую минометную секцию огнем. Враг потерял свой боекомплект.

Также украинские пилоты нанесли 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти скоплениях оккупантов на Юге. Тогда уничтожили 29 оккупантов, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 самоходные крупнокалиберные пушки "Пион", 6️ единиц бронированной техники.

А 1 июля Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по скоплениям врага на Луганском направлении. Силы ПВО попали в логистические центры россиян. Украинские защитники в небе атаковали врагов штурмовиками и бомбардировщиками.

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