"Потери России больше, чем набор": Сырский возразил Залужному о "тупике" в войне
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война не зашла в тупик, а потери российской армии превысили количество новобранцев в 2025 году.
- Сырский подчеркнул сложный период для Украины, однако отметил стойкость военных и контратакующие операции, в частности под Добропольем и в Купянске.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российско-украинская война не зашла в тупик. По его словам, в 2025 году потери российской армии превысили количество новобранцев.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что боевые действия продолжаются, а ситуация на фронте меняется. Об этом он заявил в интервью Le Monde.
Что сказал Сырский о ходе войны в Украине?
Главнокомандующий признал, что сейчас чрезвычайно сложный период для государства, но отметил устойчивость украинских военных в противостоянии крупнейшей армии Европы. Сирский вспомнил контратакующую операцию под Добропольем и восстановление контроля над 97% Купянска, который Россия неоднократно объявляла захваченным.
По его словам, в Покровске ситуация сложнее, однако украинские силы удерживают северную часть города и стабилизировали обстановку на западе.
Он отметил, что в 2025 году потери российской армии впервые превысили уровень набора. Россия мобилизовала 406 тысяч человек, тогда как общие потери составили около 418 тысяч.
Главнокомандующий подчеркнул, что его задача – не допустить продвижения врага вглубь обороны и создать условия для справедливых переговоров.
Какова ситуация на фронте?
Военный обозреватель Денис Попович во время разговора с 24 Каналом рассказал, что украинские силы осуществили контратаки в районе Гуляйполя для стабилизации ситуации и срыва планов России на наступление весной и летом. Российское командование планировало окружить Гуляйполе с севера и юга, но украинские действия препятствуют этим планам.
Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что ВСУ восстановили контроль над более 300 квадратными километрами территорий на юге с конца января. Операция продолжается на Гуляйпольском направлении, украинские войска проводят контратакующие действия.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил 24 Каналу, что россияне активизировались возле Антоновских мостов, но их штурмовые действия сдерживаются украинскими силами. Украинские силы улучшают свои тактические позиции на Юге, в частности в районе Степногорска, и разрушают вражеские логистические возможности на временно оккупированных территориях.