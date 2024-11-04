Ожесточенные бои и продвижение врага в Донецкой области: карта фронта 4 ноября

Российские захватчики не оставляют попыток наступать на нескольких участках на линии фронта. В частности, враг активно пытается штурмовать на Покровском и Кураховском направлениях.

В общем, только за прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Важно Российские войска продвинулись возле Покровска, Курахово и Угледара: обзор фронта и карты ISW

Где сейчас идут ожесточенные бои

Харьковское направление: оккупанты 4 раза проводили наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

Купянское направление: количество боевых столкновений за сутки возросло до 16. Силы обороны отражали вражеские атаки в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого.

Враг движется на Купянск: смотрите на карте

Лиманское направление: ВСУ остановили 9 атак противника, основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

Торецкое направление: враг наносил авиационные бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка. Кроме того, оккупанты 4 раза пытались продвинуться вперед вблизи Торецка.

Бои за Торецк: смотрите на карте

Покровское направление: Силы обороны отбили 27 российских атак. Оккупанты штурмуют одновременно в районах нескольких населенных пунктов.

Какая ситуация в районе Покровска: смотрите на карте

Кураховское направление: украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается прорвать украинские оборонительные рубежи в районах Ильинки, Островского, Дальнего, Антоновки и Катериновки.

Бои за Курахово: смотрите на карте

Времевское направление: Силы обороны остановили 20 атак российских захватчиков в районе Трудового.

Ореховское направление: вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

Приднепровское направление: захватчики трижды безрезультатно атаковали позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины также продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 28 авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб, также украинские защитники отбили 13 вражеских атак.