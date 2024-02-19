"Кто надеется на Минск-3 - наивные": Литва призвала ЕС пересмотреть стратегию в отношении Украины

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что украинцы способны победить в войне с Россией. Однако, по его словам, партнеры должны изменить стратегию и предоставить Киеву все оружие, в котором они нуждаются.

Сейчас украинская армия использует в 6 раз меньше ракет, чем российская. Об этом Габриэлюс Ландсбергис сообщил накануне заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Европа должна изменить стратегию

По словам главы литовского МИД, "украинцы способны обеспечить свою победу", поскольку "продемонстрировали способность, знания и компетентность во многих вещах". Он добавил, что сейчас проблема в наличии техники и боеприпасов.

У них уже очень давно нет боеприпасов – по подсчетам, соотношение шесть к одному. Это означает, что на каждые шесть ракет, которые россияне могут выпустить по украинцам, украинцы выпускают только одну. Поэтому это чудо, что они способны противостоять,

– сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что ради победы Украины Европа должна изменить стратегию. По его словам, сейчас Россия "идет ва-банк, чтобы уничтожить Украину".

Ландсбергис считает, что в случае поражения Украины страны Северной Европы и Балтии станут следующими целями Путина, поскольку тот не намерен останавливаться.

Те, кто надеется, что что-то вроде "Минск-3" станет снова решением, они наивны и это очень вежливое слово, которое я использую,

– сказал Ландсбергис.

Так называемый "Минск-3": что об этом известно

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в ноябре 2023 года заявил в интервью проекту "Мосейчук+" в конце октября, что не будет "Минска-3". Он отметил, что "при этом президенте (Владимире Зеленском – 24 Канал) никакого "Минска-3" не будет".

Еще в апреле 2022 года Россия заявила, что Беларусь должна стать для Украины гарантом безопасности. Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала рассказал, что таким образом они хотят втянуть Украину в "Минск-3", а это может негативно повлиять на ход войны.

По его словам, Кремль пытается втянуть нас в "Минск-3", потому что видят в этом путь к своему спасению в данной ситуации.

"И наша главная задача – не обращать на это внимания и выставлять свои требования в переговорном процессе, добиваться их выполнения и дальше делать все последовательно: мы сказали требование – они выполнили", – заявил военный эксперт.