Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты сейчас переживают сложный период, когда обострился меж партийный конфликт. В то же время американские политики должны прийти в себя и вспомнить, что США являются мировой супердержавой.

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Что-то идет не так

Он отметил, что США всегда отличал от Украины и других государств мира, от которых не зависит миропорядок, один важный фактор. Когда в Соединенных Штатах возникает малейшая угроза их статусу супердержавы, тогда политикум объединяется и возвращает этот статус. Это происходило неоднократно. Однако в нынешней ситуации что-то идет не так.

Внутриполитическая повестка дня доминирует, и в некоторых моментах она является иррациональной. Неизвестна конечная цель тех, кто совершает такие действия. Если она есть, по мнению Лесного, тогда и логика есть. Однако происходит то, что ситуация постоянно откатывается назад, она находится в движении. Однако это движение – не вперед и не назад, а является топтанием на месте.

Но я остаюсь оптимистом. Вижу свет в конце тоннеля, не понимаю его длину. В конце концов Украина должна получить помощь от США. Однако то, что происходит в Соединенных Штатах сейчас, похоже на танец, который выглядит так: один шаг вперед, два назад,

– подчеркнул Олег Лесной.

Для обеих политических сил и для американцев, уверен политолог, статус супердержавы, которая решает проблемы, все же что-то значит.

"Если ошибаюсь, тогда история будет не очень приятной. Однако как сказал когда-то Уинстон Черчилль, "американцы всегда принимают правильные решения, но перед этим они испытывают все возможные варианты". Поэтому сейчас именно такой случай", – отметил он.

Что происходит в США