Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Сполученні Штати наразі переживають складний період, коли загострився між партійний конфлікт. Водночас американські політики мають схаменутися та згадати, що США є світовою супердержавою.

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Щось йде не так

Він зазначив, що США завжди відрізняв від України та інших держав світу, від яких не залежить світопорядок, один важливий чинник. Коли у Сполучених Штатах виникає щонайменша загроза їхньому статусу супердержави, тоді політикум об'єднується та повертає цей статус. Це відбувалось неодноразово. Однак в нинішній ситуації щось йде не так.

Внутрішньополітичний порядок денний домінує, та в деяких моментах він є ірраціональним. Невідома кінцева мета тих, хто вчиняє такі дії. Якщо вона є, на думку Лісного, тоді і логіка є. Однак відбувається те, що ситуація постійно відкочується назад, вона перебуває в русі. Проте цей рух – не вперед і не назад, а є топтанням на місці.

Проте я залишаюсь оптимістом. Бачу світло в кінці тунелю, не розумію його довжину. Зрештою Україна має отримати допомогу від США. Проте те, що відбувається в Сполучених Штатах зараз, схоже на танок, який виглядає так: один крок вперед, два назад,

– наголосив Олег Лісний.

Для обох політичних сил і для американців, впевнений політолог, статус супердержави, яка розв'язує проблеми, все ж таки щось означає.

"Якщо помиляюсь, тоді історія буде не дуже приємною. Однак як сказав колись Вінстон Черчилль, "американці завжди ухвалюють правильні рішення, але перед цим вони випробовують всі можливі варіанти". Тому зараз саме такий випадок", – відзначив він.

Що відбувається в США