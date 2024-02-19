Наразі українська армія використовує в 6 разів менше ракет, ніж російська. Про це Габріелюс Ландсбергіс повідомив напередодні засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Європа має змінити стратегію

За словами глави литовського МЗС, "українці здатні забезпечити свою перемогу", оскільки "продемонстрували спроможність, знання і компетентність у багатьох речах". Він додав, що наразі проблема в наявності техніки та боєприпасів.

У них вже дуже давно немає боєприпасів – за підрахунками, співвідношення шість до одного. Це означає, що на кожні шість ракет, які росіяни можуть випустити по українцях, українці випускають лише одну. Тож це диво, що вони здатні протистояти,

– сказав Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви зазаначив, що заради перемоги України Європа має змінити стратегію. За його словами, зараз Росія "йде ва-банк, щоб знищити Україну".

Ландсбергіс вважає, що у разі поразки України країни Північної Європи та Балтії стануть наступними цілями Путіна, оскільки той не має наміру зупинятися.

Ті, хто сподівається, що щось на кшталт "Мінськ-3" стане знову рішенням, вони наївні й це дуже ввічливе слово, яке я використовую,

– сказав Ландсбергіс.

Так званий "Мінськ-3": що про це відомо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак в листопаді 2023 року заявив в інтерв'ю проєкту "Мосейчук+" наприкінці жовтня, що не буде "Мінська-3". Він зазначив, що "при цьому президентові (Володимиру Зеленському – 24 Канал) жодного "Мінська-3" не буде".

Ще у квітні 2022 року Росія заявила, що Білорусь має стати для України гарантом безпеки. Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу розповів, що таким чином вони хочуть втягнути Україну в "Мінськ-3", а це може негативно вплинути на хід війни.

За його словами, Кремль намагається втягнути нас у "Мінськ-3", бо бачать в цьому шлях до свого порятунку в даній ситуації.

"І наше головне завдання – не звертати на це уваги та виставляти свої вимоги в переговорному процесі, добиватися їхнього виконання і далі робити все послідовно: ми сказали вимогу – вони виконали", – заявив військовий експерт.