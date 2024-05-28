Атака "Шахедами", Зеленский в Бельгии: хронология 825 дня войны

Россия продолжает идти в наступление на многих направлениях, обстреливая мирные украинские города. 825 день полномасштабной войны начался с атаки "Шахедами".

Что происходило на фронте, в тылу и на международной политический арене 28 мая – читайте в метариале 24 Канала.

Днем ранее Дроны атаковали Россию, поражена загоризонтная РЛС в Орске: хронология 824 дня войны

Хронология 28 мая