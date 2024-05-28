Атака "Шахедами", Зеленский в Бельгии: хронология 825 дня войны
Россия продолжает идти в наступление на многих направлениях, обстреливая мирные украинские города. 825 день полномасштабной войны начался с атаки "Шахедами".
Что происходило на фронте, в тылу и на международной политический арене 28 мая – читайте в метариале 24 Канала.
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Хронология 28 мая
Российские дроны-камикадзе долетели до Киевской области. Там объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Днепропетровской и Запорожской областей. Верховный дипломат ЕС по вопросам безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что среди государств-членов Евросоюза растет дискуссия о возможности Украины наносить удары по территории России западным оружием. Об этом он сообщил по результатам заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Мы учитываем тот факт, что Украина должна противостоять атакам, которые осуществляются против нее с российской территории. Некоторые страны-члены отменяют ограничения для украинцев, чтобы они могли использовать нашу военную поддержку для ответа на российские атаки по территории России, а не только по оккупированной территории, Между тем во время пресс-конференции в Софии Йенс Столтенберг обратился к союзникам и заявил, что им стоит пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по России западным оружием. Право на самооборону включает право ударять по легитимным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны. Мы видим, как это четко видно сейчас в боях на Харьковщине, потому что российские войска находятся на территории России, атакуя на границе украинскую территорию, Он отметил, что линия фронта проходит более или менее по линии границы, и если нельзя атаковать российские силы по ту сторону фронта, то способность украинских сил обороняться действительно снижается. Столтенберг также объяснил, что в таких условиях россияне могут атаковать, не будучи атакованными в ответ. В этом контексте он призвал союзников, которые наложили ограничения на применение переданного ими оружия, пересмотреть эти ограничения. Мой месседж заключается в том, что мы должны рассмотреть эти ограничения, потому что, имея слишком много ограничений, мы связываем одну руку украинским вооруженным силам, Утром 28 мая Владимир Зеленский посетит Бельгию, об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Там президент, в частности, встретится с премьером для подписания двустороннего соглашения по безопасности. Кроме этого, Зеленский посетит авиабазу, где проходят учения на истребителях F-16, глава государства пообщается с пилотами. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Украине будут французские инструкторы. Но во Франции заявили, что этот вопрос еще изучают. В МО объяснили, что сейчас продолжаются переговоры. По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение,
Тревогу объявляли и в Киеве
Россия атаковала Украину "Шахедами
Боррель прокомментировал возможность атак западным оружием по России, а Столтенберг выступил с заявлением
– сказал Боррель.
– говорит он.
– сказал Генсек НАТО.
Так будут ли французские инструкторы для ВСУ: в Минобороны объяснили
– сообщили в МО.
Российские дроны-камикадзе долетели до Киевской области. Там объявляли воздушную тревогу.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Днепропетровской и Запорожской областей.
Верховный дипломат ЕС по вопросам безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что среди государств-членов Евросоюза растет дискуссия о возможности Украины наносить удары по территории России западным оружием. Об этом он сообщил по результатам заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
Мы учитываем тот факт, что Украина должна противостоять атакам, которые осуществляются против нее с российской территории. Некоторые страны-члены отменяют ограничения для украинцев, чтобы они могли использовать нашу военную поддержку для ответа на российские атаки по территории России, а не только по оккупированной территории,
Между тем во время пресс-конференции в Софии Йенс Столтенберг обратился к союзникам и заявил, что им стоит пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по России западным оружием.
Право на самооборону включает право ударять по легитимным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны. Мы видим, как это четко видно сейчас в боях на Харьковщине, потому что российские войска находятся на территории России, атакуя на границе украинскую территорию,
Он отметил, что линия фронта проходит более или менее по линии границы, и если нельзя атаковать российские силы по ту сторону фронта, то способность украинских сил обороняться действительно снижается.
Столтенберг также объяснил, что в таких условиях россияне могут атаковать, не будучи атакованными в ответ. В этом контексте он призвал союзников, которые наложили ограничения на применение переданного ими оружия, пересмотреть эти ограничения.
Мой месседж заключается в том, что мы должны рассмотреть эти ограничения, потому что, имея слишком много ограничений, мы связываем одну руку украинским вооруженным силам,
Утром 28 мая Владимир Зеленский посетит Бельгию, об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
Там президент, в частности, встретится с премьером для подписания двустороннего соглашения по безопасности.
Кроме этого, Зеленский посетит авиабазу, где проходят учения на истребителях F-16, глава государства пообщается с пилотами.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Украине будут французские инструкторы. Но во Франции заявили, что этот вопрос еще изучают. В МО объяснили, что сейчас продолжаются переговоры.
По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение,