ВСУ сбили вражеский А-50, в России ночью раздавались взрывы: хронология 691 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 691 день. Оккупанты продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше наших территорий.

Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам. Какая ситуация на фронте, главные международные события, а также происходящее в Украине – в материале 24 Канала.

О главном прошедшем дне Враг хочет захватить Времен Яр, жестокие обстрелы на Востоке и Юге: хронология 690 дня войны