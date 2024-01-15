ВСУ сбили вражеский А-50, в России ночью раздавались взрывы: хронология 691 дня войны

15 января 2024, 06:38
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Полномасштабная война в Украине длится уже 691 день. Оккупанты продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше наших территорий.

Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам. Какая ситуация на фронте, главные международные события, а также происходящее в Украине – в материале 24 Канала.

О главном прошедшем дне Враг хочет захватить Времен Яр, жестокие обстрелы на Востоке и Юге: хронология 690 дня войны

 

08:07, 15 января

Олещук намекнул на уничтожение российских самолетов

Командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на уничтожение российских самолетов А-50 и ИЛ-22М11. Пока он не стал подтверждать сбитие, однако пообещал сообщить все детали позже.

Это вам за Днепр!
– коротко написал Олещук.

 

07:48, 15 января

За сутки ликвидировали еще 980 оккупантов

Россия продолжает нести немалые потери в войне. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 980 оккупантов.

Общие потери врага от 24 февраля 2022 достигают:

  • личного состава – около 370 980 (+980) человек,
  • танков – 6 089 (+14),
  • боевых бронированных машин – 11 322 (+20),
  • артиллерийских систем – 8 771 (+24),
  • РСЗО – 958 (+1),
  • средства ПВО – 650 (+2),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 865 (+4),
  • крылатые ракеты – 1 815 (+1),
  • корабли /катера – 23 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 698 (+31),
  • специальная техника – 1 356 (+3).


Актуальная статистика потерь России / Инфографика Генштаба ВСУ

07:28, 15 января

Оккупантам на фронте систематически выдают наркотики, чтобы те воевали, – Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные все чаще отказываются погибать на фронте, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели.

Так, по имеющейся информации, личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели.

07:21, 15 января

Где враг пытается атаковать

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Увеличилось враждебных атак на Лиманском – в течение суток ВСУ отбили 14 попыток наступления.

На Авдеевском направлении оккупанты не отказались от попыток окружить Авдеевку. В течение суток на этом участке ВСУ отбили 25 вражеских атак.

Также оккупанты пытались атаковать на Запорожском и Херсонском направлении, однако успеха не имели.

07:09, 15 января

В ВСУ прокомментировали возможное сбитие А-50

Наталья Гуменюк прокомментировала возможное сбивание российского А-50 над Азовским морем. Она подчеркнула, что оккупанты понимали угрозу для авиации на южном направлении.

Понимание того, что на южном направлении существует существенная опасность для авиации, у неприятеля было. Мы предупреждали, погода не способствовала, поэтому выводы соответствующие. Мы уже неоднократно говорили, что построение нашей линии обороны и нашей боевой работы связано с такой своеобразной полосой невозвращения. Поэтому не вернулись, ну и не вернулись,
– лаконично отметила Гуменюк.

06:52, 15 января

В Финляндии прошли митинги в поддержку закрытия границ с Россией. Активисты выступили не только против политики Путина, но и всей российской идеологии.

Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, однако я полностью поддерживаю закрытие границ,
– заявил активист Илья Канатуш.


Митинг в Финляндии за закрытие границ с Россией / Фото Yle

06:32, 15 января

Великобритания направит в Европу 20 тысяч военных в рамках учений

Великобритания отправит 20 тысяч военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине 2024 года. К слову, Альянс запланировал обучение Steadfast Defender 24 с целью отработки защиты своего восточного фланга.

Кроме военных, Британия отправит в Европу и технику – самолеты и корабли.

06:00, 15 января

Россияне готовят наступление: в ISW проанализировали

В ISW предполагают, что российские оккупационные войска предположительно готовят в ближайшие недели наступательные операции на Востоке и Юге Украины, когда замерзнет земля. Вместе с тем, аналитики подчеркнули, что россияне не будут иметь успеха из-за нехватки сил и личного состава.

ISW продолжает оценивать, что, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут совершить оперативно значимые прорывы,
– подчеркнули аналитики.

03:38, 15 января

В российском Курске – громкие взрывы

Ночь в русском Курске оказалась тревожной. Местные телеграмм-каналы сообщали о "ярких вспышках" в небе, а также жаловались на мощные взрывы.

Яркие вспышки и взрывы в Курске: смотрите видео

Власти Курская заявили, что якобы в городе работает ПВО. Впоследствии губернатор Роман Старовойт сообщил, что над Курской областью якобы сбили 3 ракеты. Традиционно оккупанты обвинили Украину в подносе.

01:16, 15 января

ВСУ сбили российский А-50 и повредили ИЛ-22

Ночью мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что над акваторией Азовского моря ВСУ удалось нанести удары по двум российским воздушным судам. По предварительным данным, А-50 был уничтожен, а ИЛ-22 был значительно поврежден и экипаж попросил срочную посадку в Анапе.

Пока официально в ВСУ не подтверждали сбивание российских самолетов, однако ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, подтверждает убыток А-50.

Автор: Анжеліка Байбак