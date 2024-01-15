ВСУ сбили вражеский А-50, в России ночью раздавались взрывы: хронология 691 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится уже 691 день. Оккупанты продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше наших территорий.
Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам. Какая ситуация на фронте, главные международные события, а также происходящее в Украине – в материале 24 Канала.
О главном прошедшем дне Враг хочет захватить Времен Яр, жестокие обстрелы на Востоке и Юге: хронология 690 дня войны
Командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на уничтожение российских самолетов А-50 и ИЛ-22М11. Пока он не стал подтверждать сбитие, однако пообещал сообщить все детали позже. Это вам за Днепр! Россия продолжает нести немалые потери в войне. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 980 оккупантов. Общие потери врага от 24 февраля 2022 достигают: В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные все чаще отказываются погибать на фронте, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели. Так, по имеющейся информации, личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели. В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Увеличилось враждебных атак на Лиманском – в течение суток ВСУ отбили 14 попыток наступления. На Авдеевском направлении оккупанты не отказались от попыток окружить Авдеевку. В течение суток на этом участке ВСУ отбили 25 вражеских атак. Также оккупанты пытались атаковать на Запорожском и Херсонском направлении, однако успеха не имели. Наталья Гуменюк прокомментировала возможное сбивание российского А-50 над Азовским морем. Она подчеркнула, что оккупанты понимали угрозу для авиации на южном направлении. Понимание того, что на южном направлении существует существенная опасность для авиации, у неприятеля было. Мы предупреждали, погода не способствовала, поэтому выводы соответствующие. Мы уже неоднократно говорили, что построение нашей линии обороны и нашей боевой работы связано с такой своеобразной полосой невозвращения. Поэтому не вернулись, ну и не вернулись, В Финляндии прошли митинги в поддержку закрытия границ с Россией. Активисты выступили не только против политики Путина, но и всей российской идеологии. Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, однако я полностью поддерживаю закрытие границ, Великобритания отправит 20 тысяч военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине 2024 года. К слову, Альянс запланировал обучение Steadfast Defender 24 с целью отработки защиты своего восточного фланга. Кроме военных, Британия отправит в Европу и технику – самолеты и корабли. В ISW предполагают, что российские оккупационные войска предположительно готовят в ближайшие недели наступательные операции на Востоке и Юге Украины, когда замерзнет земля. Вместе с тем, аналитики подчеркнули, что россияне не будут иметь успеха из-за нехватки сил и личного состава. ISW продолжает оценивать, что, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут совершить оперативно значимые прорывы, Ночь в русском Курске оказалась тревожной. Местные телеграмм-каналы сообщали о "ярких вспышках" в небе, а также жаловались на мощные взрывы. Яркие вспышки и взрывы в Курске: смотрите видео Власти Курская заявили, что якобы в городе работает ПВО. Впоследствии губернатор Роман Старовойт сообщил, что над Курской областью якобы сбили 3 ракеты. Традиционно оккупанты обвинили Украину в подносе. Ночью мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что над акваторией Азовского моря ВСУ удалось нанести удары по двум российским воздушным судам. По предварительным данным, А-50 был уничтожен, а ИЛ-22 был значительно поврежден и экипаж попросил срочную посадку в Анапе. Пока официально в ВСУ не подтверждали сбивание российских самолетов, однако ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, подтверждает убыток А-50.
Олещук намекнул на уничтожение российских самолетов
– коротко написал Олещук.
За сутки ликвидировали еще 980 оккупантов
Актуальная статистика потерь России / Инфографика Генштаба ВСУ
Оккупантам на фронте систематически выдают наркотики, чтобы те воевали, – Генштаб
Где враг пытается атаковать
В ВСУ прокомментировали возможное сбитие А-50
– лаконично отметила Гуменюк.
– заявил активист Илья Канатуш.
Великобритания направит в Европу 20 тысяч военных в рамках учений
Россияне готовят наступление: в ISW проанализировали
– подчеркнули аналитики.
В российском Курске – громкие взрывы
ВСУ сбили российский А-50 и повредили ИЛ-22
Командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на уничтожение российских самолетов А-50 и ИЛ-22М11. Пока он не стал подтверждать сбитие, однако пообещал сообщить все детали позже.
Это вам за Днепр!
Россия продолжает нести немалые потери в войне. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 980 оккупантов.
Общие потери врага от 24 февраля 2022 достигают:
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные все чаще отказываются погибать на фронте, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, искажающим ощущение реальности и ведущим к гибели.
Так, по имеющейся информации, личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Увеличилось враждебных атак на Лиманском – в течение суток ВСУ отбили 14 попыток наступления.
На Авдеевском направлении оккупанты не отказались от попыток окружить Авдеевку. В течение суток на этом участке ВСУ отбили 25 вражеских атак.
Также оккупанты пытались атаковать на Запорожском и Херсонском направлении, однако успеха не имели.
Наталья Гуменюк прокомментировала возможное сбивание российского А-50 над Азовским морем. Она подчеркнула, что оккупанты понимали угрозу для авиации на южном направлении.
Понимание того, что на южном направлении существует существенная опасность для авиации, у неприятеля было. Мы предупреждали, погода не способствовала, поэтому выводы соответствующие. Мы уже неоднократно говорили, что построение нашей линии обороны и нашей боевой работы связано с такой своеобразной полосой невозвращения. Поэтому не вернулись, ну и не вернулись,
В Финляндии прошли митинги в поддержку закрытия границ с Россией. Активисты выступили не только против политики Путина, но и всей российской идеологии.
Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, однако я полностью поддерживаю закрытие границ,
Великобритания отправит 20 тысяч военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине 2024 года. К слову, Альянс запланировал обучение Steadfast Defender 24 с целью отработки защиты своего восточного фланга.
Кроме военных, Британия отправит в Европу и технику – самолеты и корабли.
В ISW предполагают, что российские оккупационные войска предположительно готовят в ближайшие недели наступательные операции на Востоке и Юге Украины, когда замерзнет земля. Вместе с тем, аналитики подчеркнули, что россияне не будут иметь успеха из-за нехватки сил и личного состава.
ISW продолжает оценивать, что, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут совершить оперативно значимые прорывы,
Ночь в русском Курске оказалась тревожной. Местные телеграмм-каналы сообщали о "ярких вспышках" в небе, а также жаловались на мощные взрывы.
Яркие вспышки и взрывы в Курске: смотрите видео
Власти Курская заявили, что якобы в городе работает ПВО. Впоследствии губернатор Роман Старовойт сообщил, что над Курской областью якобы сбили 3 ракеты. Традиционно оккупанты обвинили Украину в подносе.
Ночью мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что над акваторией Азовского моря ВСУ удалось нанести удары по двум российским воздушным судам. По предварительным данным, А-50 был уничтожен, а ИЛ-22 был значительно поврежден и экипаж попросил срочную посадку в Анапе.
Пока официально в ВСУ не подтверждали сбивание российских самолетов, однако ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, подтверждает убыток А-50.