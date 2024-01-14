Ллойд Остин до сих пор в больнице, в Украине была угроза баллистики: хронология 690 дня войны
Начался 690-й день полномасштабного российского вторжения. Оккупанты наступают на нескольких направлениях, однако ВСУ делают все, чтобы сдержать врага.
Обо всем, что происходило в Украине на фронте и в тылу, а также о важных событиях на международной политической арене – в материале 24 Канала.
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В России могут готовить новые десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковой армии. Ожидается, что они будут действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны. Аналитики Института изучения войны отмечают, что это не новая концепция для окупантов. Подобные подразделения также действовали в советское время во время боевых действий в Афганистане. Эксперты считают, что эти специализированные десантно-штурмовые бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе. Украина и Великобритания во время визита Риши Сунака в Киев подписали историческое соглашение о безопасности. В то же время это далеко не финал. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что Украина может подписать соглашения с 30 странами, поддержавшими декларацию лидеров G7, озвученную во время Вильнюсского саммита НАТО. В этом пуле партнеров есть страны G7. Россия планирует нарастить количество подлодок. Согласно отчету, который располагает Швецией, уже к 2030 году страна-террористка собирается увеличить свой флот до 30 единиц. В ответ Швеция собирается усилить свое военное присутствие в акватории Балтийского моря. В настоящее время во флоте страны есть четыре субмарина. Чтобы перезагрузить его, Швеция планирует привлечь две новые подлодки. Глава Пентагона Ллойд Остин до сих пор находится в больнице и когда его выпишут – неизвестно. Несколько дней Остин скрывал госпитализацию, и это вызвало очень неоднозначную реакцию. В частности, Джо Байден считает поступок главы Пентагона ошибкой.
Для чего оккупанты готовят новые десантно-штурмовые бригады
В Украине была воздушная тревога
С какими государствами Украина подпишет следующие исторические соглашения о безопасности
Швеция строит новые субмарины, чтобы сдерживать Россию
Остин до сих пор находится в больнице
В России могут готовить новые десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковой армии. Ожидается, что они будут действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что это не новая концепция для окупантов. Подобные подразделения также действовали в советское время во время боевых действий в Афганистане.
Эксперты считают, что эти специализированные десантно-штурмовые бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе.
Украина и Великобритания во время визита Риши Сунака в Киев подписали историческое соглашение о безопасности. В то же время это далеко не финал.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что Украина может подписать соглашения с 30 странами, поддержавшими декларацию лидеров G7, озвученную во время Вильнюсского саммита НАТО. В этом пуле партнеров есть страны G7.
Россия планирует нарастить количество подлодок. Согласно отчету, который располагает Швецией, уже к 2030 году страна-террористка собирается увеличить свой флот до 30 единиц.
В ответ Швеция собирается усилить свое военное присутствие в акватории Балтийского моря. В настоящее время во флоте страны есть четыре субмарина. Чтобы перезагрузить его, Швеция планирует привлечь две новые подлодки.
Глава Пентагона Ллойд Остин до сих пор находится в больнице и когда его выпишут – неизвестно. Несколько дней Остин скрывал госпитализацию, и это вызвало очень неоднозначную реакцию. В частности, Джо Байден считает поступок главы Пентагона ошибкой.