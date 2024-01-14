Ллойд Остин до сих пор в больнице, в Украине была угроза баллистики: хронология 690 дня войны

Начался 690-й день полномасштабного российского вторжения. Оккупанты наступают на нескольких направлениях, однако ВСУ делают все, чтобы сдержать врага.

Обо всем, что происходило в Украине на фронте и в тылу, а также о важных событиях на международной политической арене – в материале 24 Канала.

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